Что происходит на фронте в Донбассе после гибели Главы ДНР Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-03T17:30:33+03:00

ВСУ готовятся идти в наступление на юге и утюжат север ДНР. А в ЛНР – не выстрела, но готовятся провокации

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Ночью, после гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко, украинская армия начала стягивать к Донбассу вооружение и силы, также было замечено использование авиации.

- Украинская сторона пыталась пролетами самолетов и вертолетов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши Вооруженные силы для срыва перемирия, - сообщил на экстренном брифинге, 1 сентября, министр Вооруженных сил Республики Владимир Кононов. - При этом заранее были заготовлены, как видеокамеры журналистов, так и ОБСЕ, которые должны были заснять, что мы не придерживаемся Минских договоренностей.

ДНР ждет атаки с юга

Сегодня в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики сообщают, что обстановка на линии боевого соприкосновения на юге – напряжена до предела. В командовании сообщают, что ВСУ собираются идти в наступление на Мариупольском направлении.

Атака должна начаться с использованием трех бригад ВСУ и боевиков группировки «Азов» (запрещенная в РФ организация) под контролем иностранных инструкторов из США и Канады,.

- Подведя итоги, можно сказать, что по замыслу штаба «ООС» основу ударной группировки будут составлять 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригада, - говорит Безсонов. - Тыловое прикрытие, а также зачистку районов, оккупированных этими подразделениями, будут проводить нацисты из «Азова».

Согласно последним данным разведки, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева, которые недавно на полигоне отрабатывали штурмовые действия, готовятся к перемещению в зону конфликта в Донбассе.

- Между тем в подразделениях 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе села Урзуф на побережье Азовского моря, отмечено прибытие большого числа военнослужащих. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ «Восток», - сообщает начальник пресс-службы ВС ДНР. - Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции.

В Зайцево горят дома. Фото: скриншот видео

В Горловке горят дома

Сегодня днем Вооруженные силы Украины отрыли огонь по фронтовому поселку Зайцево, который находится на северной окраине ДНР.

Из-за обстрела загорелись несколько жилых домов. Об этом глава поселковой администрации Ирина Дикун сообщила в соцсетях.

- В посёлке на данный момент сгорело пять домов, еще несколько охвачены пламенем по улице Есенина и улице Астангова, - написала она, прикрепив видео.

Причиной возгорания жилмассива, по словам, главы Зайцево, стала сухая трава, которая загорелась от обстрела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/667093" frameborder="0"></iframe> В Зайцево из-за обстрела ВСУ горят дома.! другой источник

- Вот такие вот перемирия, - заключила Дикун.

ВСУ пишут СМС бойцам ДНР

Украинские силовики начали рассылку СМС-сообщений военнослужащим ДНР с призывом сложить оружие и покинуть занимаемые позиции. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

- Безусловно, данные попытки украинских оккупантов на принесут никаких результатов. Обстановка вдоль линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями, - подчеркнул Эдуард Александрович.

Возможна мобилизация резервистов

Официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что мобилизация и сборы резервистов в ДНР могут пройти в случае серьезного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.

- В планах это всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии. Есть несколько этапов – первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован. Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация, - сказал Басурин.

В ЛНР ни выстрела

Тем временем, в ЛНР за прошедшие несколько суток не зафиксировано ни одного обстрела, но готовятся провокации.

- Украинское командование активно привлекает в зону карательной операции подконтрольные СМИ для подготовки ими материалов, оправдывающих преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса и формирования у гражданского населения Украины негативного отношения к Народной милиции и руководству ЛНР в целом, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В район населенного пункта Попасная уже прибыли группы журналистов ТРК «Украина».

- Основная задача представителей СМИ – подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей, - сообщил подполковник. - Поскольку сейчас объявлен режим перемирия и активных действий на линии боевого соприкосновения не наблюдается, мы не исключаем каких-либо провокаций от украинских боевиков, чтобы так сказать «для картинки» журналистам вызвать ответный огонь со стороны Народной милиции ЛНР.