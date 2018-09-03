Александр Захарченко: передовая ему была всегда ближе, чем трибуны и красивые речи

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-03T15:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Александру Захарченко часто вменяли косноязычность, многочисленные промахи в его выступлениях - от Рейкьявика до 60 дней оставшихся Украине. Да, он не был оратором, он не был популистом, может потому, что был простым парнем, жизнь которого была бы далека от трибун и общения с ушлой прессой, если бы не война. Окопы, передовая ему были всегда ближе, чем трибуны, не зря в камуфляже и берцах он был куда чаще, чем в костюме.

Но «Комсомолка» нашла те его цитаты, которых не встретишь на многочисленных билбордах, которые показывают искреннего и сильного человека, способного страдать, ошибаться, но верить в однажды выбранный путь.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.