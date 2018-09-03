ВСУ готовятся к наступлению на юге ДНР

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-03T13:13:34+03:00

Идти в атаку должны три бригады с поддержкой украинских националистов

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Разведка армии Донецкой Народной Республики привела данные, в которых говорится, что украинское командование «Операцией объединенных сил» активно готовится к наступлению на ДНР. Первый удар должен прийтись по югу Республики. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Атака должна начаться с использованием трех бригад ВСУ и боевиков группировки «Азов» (запрещенная в РФ организация) под контролем иностранных инструкторов из США и Канады,.

- Подведя итоги, можно сказать, что по замыслу штаба «ООС» основу ударной группировки будут составлять 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригада, - говорит Безсонов. - Тыловое прикрытие, а также зачистку районов, оккупированных этими подразделениями, будут проводить нацисты из «Азова».

Согласно последним данным разведки, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева, которые недавно на полигоне отрабатывали штурмовые действия, готовятся к перемещению в зону конфликта в Донбассе.

- Между тем в подразделениях 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе села Урзуф на побережье Азовского моря, отмечено прибытие большого числа военнослужащих. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ «Восток», - сообщает начальник пресс-службы ВС ДНР. - Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции.

В последнее время Вооруженные силы Украины стягивают технику и силы к линии боевого разграничения. Все чаще начинают проявляться диверсанты.

- В последние дни противник не только начал стягивать к линии разграничения дополнительные силы и формируя наступательную группировку, но и активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп, - рассказывают в оборонном ведомстве Республики. - Подразделений Народной милиции ДНР сдерживают вражеских диверсантов из разрешенных Минскими соглашениями видов вооружения, а также усиленно укрепляют свои позиции, чтобы обезопасить себя от огня ВСУ.

Сообщение от военкоров: «На севере Горловки с утра неспокойно. На юго-западе, западе тоже было слышно неприятные звуки. Будьте внимательны».

Тем временем, в ЛНР за прошедшие несколько суток не зафиксировано ни одного обстрела.