Временно исолняющим обязанности Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников
31 августа, в связи с гибелью Главы ДНР Александра Захарченко Штабом территориальной обороны принято решение возложить временное исполнение обязанностей Главы Республики на заместителя Совета Министров ДНР Дмитрия Трапезникова.
Журналисты несколько часов ждали этого оглашения. В зале было несколько десятков журналистов - российских и иностранных.
Шок от терракта на кафе "Блиндаж", конечно не передоваем. Кто тепреь возглавит ДНР?
Дмитрий Трапезникв - молодой политик (1981 года рождения). Говорят, он был верен Главе во всем - от строительства новых домов для переселенцев и контроля их качества, до дельных советов в боевых действиях.
В феврале 2014 Дмитрий Трапезников уволился с поста генерального директора Торгового дома «Укоопвнешторг» и вернулся в Донецк. Служил в ополчении.
В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики. С декабря 2014 года и по настоящее время занимал различные руководящие посты в Администрации Главы Донецкой Народной Республики. В апреле 2016 года назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики.