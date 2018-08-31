Временно исолняющим обязанности Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников

СЕГОДНЯ 21:45 2018-08-31T21:45:28+03:00

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31 августа, в связи с гибелью Главы ДНР Александра Захарченко Штабом территориальной обороны принято решение возложить временное исполнение обязанностей Главы Республики на заместителя Совета Министров ДНР Дмитрия Трапезникова.

Журналисты несколько часов ждали этого оглашения. В зале было несколько десятков журналистов - российских и иностранных.

Шок от терракта на кафе "Блиндаж", конечно не передоваем. Кто тепреь возглавит ДНР?

Дмитрий Трапезникв - молодой политик (1981 года рождения). Говорят, он был верен Главе во всем - от строительства новых домов для переселенцев и контроля их качества, до дельных советов в боевых действиях.

В феврале 2014 Дмитрий Трапезников уволился с поста генерального директора Торгового дома «Укоопвнешторг» и вернулся в Донецк. Служил в ополчении.

В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики. С декабря 2014 года и по настоящее время занимал различные руководящие посты в Администрации Главы Донецкой Народной Республики. В апреле 2016 года назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики.