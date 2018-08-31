Будет ли школьная линейка 2018 завтра в Республике?
Дни траура, которые объявлены Указом Главы ДНР Александра Захарченко № 260 от 30 августа 2018 года по поводу смерти выдающегося артиста, народного артиста СССР, народного артиста ДНР, Героя ДНР Кобзона Иосифа Давыдовича в Республике, приходятся на 31 августа, 1 и 2 сентября.
«Учреждениям и организациям отменить развлекательные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики в дни траура», - говорится в Указе Главы ДНР.
Читатели «Комсомолки» уже с утра звонили в редакцию и просили уточнить, касается ли этот указ праздника Первого звонка и не перенесут ли День знаний на 3 сентября?
С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в пресс-службу министерства образования и науки ДНР.
- Школьные линейки пройдут во всех школах Республики 1 сентября в субботу, как это и было запланировано ранее, - сообщил нам представитель пресс-службы. – Ведь мероприятие это не светское, не развлекательное, а образовательного характера. Будут приспущены государственные флаги, возможно, учреждения внесут изменения в свои сценарии, но сам День Знаний не переносится.