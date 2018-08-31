В Республике идет работа над уникальным проектом закона «О перевозках на такси»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-31T09:59:05+03:00

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На территории СНГ такого закона нет, так что ДНР будет первым государством на постсоветском пространстве, в котором работники такси будут трудиться в правовом поле. Поскольку закон инновационный, к его разработке подошли с максимальной тщательностью, ведь необходимо учесть и защитить интересы, как служб такси, так и пассажиров.

Почему таксисты не покупают лицензию?

29 августа в Донецке состоялось расширенное заседание Комитета по транспорту и связи, посвященное обсуждению законопроекта «О перевозках на такси». В мероприятии приняли участие все заинтересованные стороны - представители Министерства транспорта ДНР, Управления государственной автоинспекции Министерства внутренних дел ДНР, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел ДНР, профсоюзной организации водителей такси города Донецка, а также профсоюза работников транспорта ДНР.

Основной темой совещания стал вопрос о нелегальных перевозках в Республики – речь шла о водителях такси, так называемых «бордюрниках», которые нигде официально не зарегистрированы и всеми правдами и неправдами уклоняются от выплаты налогов, приобретения лицензии. Кроме того, такие перевозчики не проходят соответствующие осмотры перед выездом на линию. А значит, садясь в машину «бордюрника» пассажир рискует своим здоровьем или даже жизнью.

Участники совещания задались вопросом, почему же частные перевозчики предпочитают работать без лицензии, несмотря на то, что за это полагается штраф? По мнению председателя первичной профсоюзной организации таксистов города Донецка Максима Подгорного, причина отказа от лицензирования кроется в стоимости лицензии.

- Стоимость лицензии составляет 5 тысяч рублей на пять лет, - уточнил он.

Он предложил разбить платеж на несколько частей - по тысяче рублей в год.

- Я считаю, что в этом случае желающих приобрести лицензию станет больше, - заявил Максим Подгорный, и обратился к Комитету с просьбой разобраться, почему в Луганской Народной Республике, где уровень жизни не слишком отличается от ДНР, стоимость лицензии на предоставление услуг перевозки в такси составляет 242 рубля в год, то есть почти в пять раз меньше.

В свою очередь, член Комитета Народного Совета по транспорту и связи Валерий Скороходов не считает сумму 5000 рублей за пять лет неоправданно высокой:

- Это всего лишь 2,7 рубля в день! Я не считаю, что для перевозчиков это неподъемная сумма! Ведь штраф в 3.5 тысячи рублей пойманные на «горячем» нелегальные перевозчики платят в большинстве случаев на месте. Почему бы не заплатить немного больше – и пять лет спокойно работать легально?

Тем не менее, члены Комитета пообещали участникам совещания рассмотреть возможность снижения стоимости лицензии.

- Мы будем писать рекомендацию от Комитета в министерство транспорта ДНР с предложением , чтобы сделать для таксистов разбивку выплаты лицензии – в течение пяти лет – в год по тысячи рублей, - резюмировал заместитель председателя Комитета Народного Совета ДНР по транспорту и связи Сергей Сверчков.

Таксист – не хобби, а профессия

В ходе расширенного заседания Комитета среди причин отказа от лицензирования справедливо был назван также и следующий факт: многие идут «таксовать» в свободное от основной работы время, рассматривая частный извоз в качестве подработки.

- За рулем такси должен сидеть профессионал, который несет ответственность за жизнь пассажиров – тех людей, которых он перевозит. Закон будет принят для тех, кто избрал профессию водителя такси как профессию – именно они будут работать в законодательном поле. А с «бордюрниками», которые выбрали для себя нелегальный извоз, рискуя жизнями пассажиров, мы будем бороться на законодательном уровне и жестко наказывать нарушителей. При разработке законопроекта мы прежде всего исходили с позиции, что прежде всего водитель такси – это не подработка, это профессия. Благодаря закону о такси правоохранители смогут привлекать нарушителей к ответственности, – подчеркнул Валерий Скороходов. - Профессия таксиста на самом деле очень серьезная и ответственная. Вспомните, во времена СССР, чтобы стать водителем такси нужно было пройти весьма жесткий отбор. Цель нашего закона не обобрать таксистов, а обеспечить безопасное передвижение наших граждан.

Сергей Сверчков подчеркнул, что при обсуждении правок к законопроекту – будет учтено мнение всех заинтересованных лиц и сообщил, что темой следующего заседания станет уровень тарифов на проезд в такси. И, увы, речь пойдет об их повышении – поскольку стоимость топлива выросла.

-Перевозки на такси, в отличие от общественного городского транспорта не являются социально – значимыми. В рамках взаимодействия с минтрансом мы проработаем методику по поводу пересмотра ставок по городам нашей Республики в сфере перевозок на такси, - сказал Сверчков.

В тему: Куда обращаться, если в такси нахамили?

- Если вы не довольны службой такси – необходимо обратиться в службу защиты прав потребителя, а также в Минтранс ДНР. Правила предоставления пассажирских услуг установлены Советом министов ДНР, поэтому обращайтесь в профильное министерство – там все жалобы фиксируются, - пояснил Сергей Сверчков.