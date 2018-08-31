Дончане вспоминают Кобзона: «Здесь в четырнадцатом волки гулять боялись. Тут жили мы и ужас. И тут Кобзон приезжает! Концерт!»

СЕГОДНЯ 09:03 2018-08-31T09:04:26+03:00

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Бывает такое, что вот уже по всем каналам объявили, во всех СМИ написали, а все равно – не верится. Нет. Понятно, что это правда, просто пока она не вжилась в тебя. Продолжаешь жить прежними знаниями. Ну как так не стало Кобзона? Можете даже свидетельство о смерти показать, все равно не поверится. Я не была поклонником его творчества. Но существуют такие вещи, как «День Победы», «Где-то далеко», «Мгновения». «Поклонимся великим тем годам» наконец «Спят курганы темные» от которых с рождения мурашки. И никогда не переключишь, и выключишь, если слышишь в эфире. До конца дослушаешь. Мурашки переживешь. И так каждый раз в течение всей жизни. Концерты – все всегда с ним. С самого детства. Кобзон был встроен в фундамент мирозданья любого советского человека. Как часы на руке – не замечаешь на руке, но обязательно заметишь, если их нет.

Когда узнала печальную новость, решила, что сегодня обязательно схожу к нему. Завтра будет торжественно и печально, с речами и возложениями, а хотелось тихо, по-семейному. И подружка решила так же. И мы пошли. И несмотря на то, что весь день писала и читала об Иосифе Давыдовиче, так и не осознала, что его больше нет. От проспекта Мира шли пешком и даже не грустили. На подходе к памятнику Оксана остановилась, вручила мне две астры, включила в телефоне «Спят курганы темные» в исполнении Кобзона, и мы пошли. На первых звуках – опять мурашки. К нашему приходу постамент у памятника был завален цветами. Маленькие и большие букеты. Но довольная Оксана за три шага до памятника, шепнулула:

- У нас, зато астры. Я читала он очень донецкие астры любил!

Как если бы мы на день рождения случайно узнали, о чем мечтает человек, и подарили ему мечту.

Резанули глаз два венка. По-прежнему не удавалось осознать. Наоборот первое, о чем подумалось - зачем они здесь? Под «и в забой отправился парень молодой» положили свои астры.

- Спасибо за все, - сказала тихонько.

- Ты был настоящий, - сказала Оксана.

Я не была поклонником его таланта. Мне не хотелось плакать весь день. А когда подошел журналист со «Звезды» и попросил сказать пару слов – в носу предательски защекотало ив горле ком. Хорошо, Оксана рядом и согласилась. Я думала, она – кремень. А просматривая видео увидела, что тоже еле сдерживается.

И так все, кто подходил в этот вечер. Людей немного, ручеек, но постоянный. По одному, парами, молодежь компанией, у всех цветы, многие фотографируют. Как только задаешь вопрос – в глазах слезы.

Наталья и Руслан:

Наталья: - Почтить память пришли. Потому что он был наш Донецкий. Прошел через всю жизнь. Даже если бы он кроме того, что пел ничего не сделал, мы бы им гордились. А он – Чечня, «Норд-Ост», Донбасс!!! Кто еще столько помогает из звезд? Но как он, «делай добро и бросай его в воду» - никто. А почему? Да потому что он с Донбасса.

Руслан: Я очень его люблю… любил… (секундная пауза) да ну что я теперь меньше его любить буду? Люблю, да. Грустно, конечно сейчас, но гордость распирает, что одним Донбассом с ним рожден.

Еще две красивые женщины положили цветы. Сфотографировались. Спокойные такие. Звать из Светлана и Натали.

Светлана: Как было не прийти? Он тогда в четырнадцатом нас спас. Вы же помните – здесь волки гулять боялись. Тут жили мы, страх и безнадега. И все. И тут Кобзон приезжает! Концерт! Пустой Донецк был. На концерт, наверное, все оставшиеся в городе пришли. Все не влезли. Транслировали на экран на улицу. И вот я помню – он поет «Журавли» и в это время слышно разрывы «Градов» где-то в десятке километров от концерта. Вот это ощущение никогда не забуду. Он первый, кто приехал и поддержал. Мог бы не приезжать – разве его меньше бы стали любить? Нет. Но он приехал. Поддержал. Тогда многие были на грани. И я. После концерта – все с такими счастливыми лицами выходили! Это надо было видеть.

Как и многие, Светлана воспрянула духом после концерта Кобзона в 2014-мФото: Ольга ЖУКОВА

Натали: - Это эпоха. Советская эпоха. Русский мир. И он при этом наш. И песни душевные. Патриотические для всех людей: для россиян, для украинцев. Просто пел о том, что важно для каждого человека. Для любого человека. Один только «День Победы» чего стоит!

Вот такой был вчера вечер. Несмотря на печальность события, очень светлый. Все равно ведь «День Победы» только его. И «Спят курганы темные» - тоже. И то, что он наш - тоже не изменишь. И останется с нами.