2018-09-02T19:07:54+03:00
Политика

ДНР: Киевский проспект предлагают переименовать в честь Александра Захарченко

В правительстве Республики предложили переименовать одну из улиц Донецка в честь первого Главы ДНР. В соцсетях предлагают переименовать Киевский проспект
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: ВКонтактеФото: ВКонтакте
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После трагической гибели первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, дончане стали активно предлагать переименовать одну из улиц столицы в его честь.

- Он – наш народный Герой! И он достоин того, чтобы в честь него была названа одна из улиц в Донецке, - говорит жительница Ворошиловского района Светлана Горбова. - Он вошел в историю как бравый, самоотверженный и смелый воин, как настоящий лидер.

Такую идею поддержал и министр промышленности ДНР Алексей Грановский.

- Мы всегда будем помнить Александра Владимировича, но для того чтобы помнили наши внуки и правнуки я предлагаю переименовать Центральную транспортную артерию города Донецка, улицу Университетскую, в проспект Захарченко А.В. Пусть бурный поток автомобилей всегда напоминает нашим потомкам о той горячей крови, которая текла в жилах этого великого человека! - он.

В соцсетях дончане больше всего предлагают переименовать Киевский проспект.

- Сейчас Киев у нас ассоциируется с «фашизмом», это правда, - поэтому это самое подходящее место для переименования, - пишет пользователь соцсетей Михаил Кострыка.

- Киевский проспект, тем более, место – по которому беспощадно прошлась война. У многих, когда они слышат это название – на ум приходит война. Поэтому считаю – переименовать именно этот проспект в честь Героя Республики – символично! – поддерживает Сергей Донецкий.

КСТАТИ

В столице России тоже выступили с предложением увековечить память Героя Донбасса Александра Захарченко – и назвать в его честь одну из московских улиц. Такую позицию высказал политолог Николай Платошин в эфире одного из ток-шоу на телеканале «НТВ».

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