Дмитрий Трапезников на похоронах Александра Захарченко: Батя, прости! Батя, прощай!

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-02T18:25:14+03:00

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Близкое окружение первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко собралось на кладбище возле Донецкого моря.

Лафет с гробом ещё не прибыл. Большинство из людей ожидают его около могил Гиви и Моторолы. Позже стало известно: Захарченко похоронят не здесь – на другой стороне кладбища. С пейзажным видом на донецкие степи и терриконы.

- Обязательно отомстим, - говорит один из военных уж очень суровым голосом, остановившись у венка, на котором написано: «Помним. Любим. Отомстим».

Около могилы Гиви стоит Захар Прилепин. Он потерял друга. С Захарченко Прилепин общался часто, даже книгу про него написал. В общем, отношения у них были дружеские.

Здесь же и Александр Тимофеев, который в день гибели Захарченко, получил тяжелые ранения. Несмотря на то, что лечение ещё далеко не окончено, он покинул больничные стены, чтобы попрощаться с Александром Владимировичем.

Александр Тимофеев, несмотря на травмы, приехал проститься с другомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Подъезжает машина с гробом, который погружают на лафет. Выстраивается колона: впереди идут курсанты – они несут венки, затем - лафет с гробом, а следом – люди. В первом ряду – семья Захарченко. Рядом с женой Александра Владимировича – Александр Тимофеев (Ташкент) и исполняющий обязанности Главы Республики Дмитрий Трапезников. Чуть дальше идёт председатель Народного совета Денис Пушилин, министр обороны Владимир Кононов, легендарный комбат Ахра Авидзба, плковник Эдуард Басурин...

На кладбище приехали и гости из братских государств. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутат Государственной думы Наталья Поклонская, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и Владислав Дайнего из Луганской Республики.

На месте захоронения проходит небольшой траурный митинг. Близкие Захарченко вспоминают его тёплыми словами и обещают хранить память в сердцах.

- Батя, прости! Батя, Прощай! - говорит в своей речи Трапезников.

Перед захоронением родные Главы просят открыть крышку гроба, чтобы попрощаться с Александром Владимировичем.

Захарченко похоронили с воинскими почестями под канонаду орудий.

По пути на кладбищеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Захарченко похоронили не рядом с Гиви и Моторолой, как это предполагалосьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Владислав Дайнего вместе со своей женойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лафет с гробомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Республики Крым Сергей АксёновФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Хирург - президент Ночных волковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жена Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Перед тем, как опустить гроб в могилу, его открыли по просьбе близкихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время похорон Александра Владимировича ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН