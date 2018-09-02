2018-09-02T16:54:32+03:00
Общество

Взрыв в ресторане «Сепар» в Донецке 31 августа 2018: Руководителю «молодежки» «Оплот Донбасса» раны закрыли искусственной кожей

За жизнь Натальи Волковой борются врачи столичного института неотложной и восстановительной хирургии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В момент рокового взрыва Наталья Волкова ближе всех находилась к Александру Владимировичу. Фото: ВКонтакте Натальи ВОЛКОВОЙВ момент рокового взрыва Наталья Волкова ближе всех находилась к Александру Владимировичу. Фото: ВКонтакте Натальи ВОЛКОВОЙ
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Руководитель молодежной платформы «Оплот Донбасса» Наталья Волкова - одна из раненых в теракте 31 августа 2018 года - находится в наиболее тяжелом состоянии. Об этом «КП» сообщил профессор Эмиль Фисталь, директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, руководитель Донецкого ожогового центра, заведующий кафедрой комбустиологии и пластической хирургии Донецкого медуниверситета.

За жизнь Натальи Волковой врачи борются в реанимации ожогового центра.

- В теракте, в котором погиб Александр Захарченко, Наталья Волкова пострадала больше всех, - рассказывает Эмиль Яковлевич. – Вчера ей сделали операцию, раны временно закрыли искусственной кожей. Девушка в сознании, но подавлена.

Тяжесть состояния Натальи Волковой не только в самом ожоге кожи, но и в сложности ранения. Пострадали дыхательные пути, глаза. Есть переломы.

Эмиль Фисталь сообщил, что все необходимое лечение девушка, как и остальные пострадавшие, получает в полном объеме. Профессор выразил надежду, что Наталью удастся поставить на ноги, на что потребуется немало времени, и она сможет продолжить руководить «молодежкой» «Оплота Донбасса».

Наталья Волкова – жизнерадостная и целеустремленная девушка. Фото: ВКонтакте

Наталья Волкова – жизнерадостная и целеустремленная девушка. Фото: ВКонтакте

Молодежная платформа общественной организации «Оплот Донбасса» - команда молодых активных людей, которые стремятся развивать молодежную политику в ДНР. «Нет уз святее товарищества» - это слоган-путеводитель в их работе. Цель «молодежки» - заинтересовать молодежь, сделать их будни ярче, а жизнь - увлекательнее. Пробудить в каждом патриотизм и вместе идти к победе!

Напомним, что в теракте 31 августа 2018 года в ресторане «Сепар», что в центре Донецка, два человека – Александр Захарченко и его охранник – погибли. Одиннадцать человек пострадали. Из них пятерых – госпитализировали.

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