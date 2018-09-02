Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: прямая онлайн-трансляция из "Донбасс Оперы"
Сегодня жители ДНР прощаются с Александром Захарченко. Для простых людей он был не просто Главой Республики. Это был лидер, который не заболел "звездной болезнью", а умел слышать каждого.
Еще до начала прощания - 9 утра - к театру "Донбасс Опера" пришли десятки тысяч людей. Из окраин Донецка до театра не доехать – троллейбусы не ходят. В маршрутках – женщины с гвоздиками. Для них купить цветы – уже минус из семейного бюджета. Видно – просто трудяги. Плакать начали еще в транспорте.
Прощание с Захарченко: прямая трансляция.Донбасс прощается с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате покушения. Соболезнуем родным и близким политика.
- Как теперь жить? Почему ж не уберегли? – Их вопросы повисают среди пассажиров.
С Александром Захарченко прощаются сейчас самые близкие – жена, дети, родные. На закрытом гробу – флаги ДНР и ВДВ, фуражка и берет.
Среди первых, кто пришел – Дмитрий Трапезников. Теперь на нем – весь груз ответственности за государство.
Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, с первых дней войны на Донбассе знала Александра Захарченко. Пришла одной из первых. Плачет.
Церемония прощания началась в 9:00. Запланировано, что она продлится не меньше 4 часов. Затем Захарченко похоронят на кладбище"Донецкое море" возле героев ДНР Гиви и Моторолы.
Очередь растянулась до площади ЛенинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Церемония прощания в Донбасс ОпереФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН