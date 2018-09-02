Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: прямая онлайн-трансляция из "Донбасс Оперы"

СЕГОДНЯ 09:23 2018-09-02T10:47:33+03:00

2 сентября проходит прощание с Александром Захарченко. Еще до начала прощания с Александром Захарченко, очередь растянулась от театра «Донбасс Оперы» до площади Ленина. Видеотрансляцию смотрите с 9:00 мск [видеотрансляция]

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Сегодня жители ДНР прощаются с Александром Захарченко. Для простых людей он был не просто Главой Республики. Это был лидер, который не заболел "звездной болезнью", а умел слышать каждого.

Еще до начала прощания - 9 утра - к театру "Донбасс Опера" пришли десятки тысяч людей. Из окраин Донецка до театра не доехать – троллейбусы не ходят. В маршрутках – женщины с гвоздиками. Для них купить цветы – уже минус из семейного бюджета. Видно – просто трудяги. Плакать начали еще в транспорте.

Прощание с Захарченко: прямая трансляция.Донбасс прощается с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате покушения. Соболезнуем родным и близким политика.

- Как теперь жить? Почему ж не уберегли? – Их вопросы повисают среди пассажиров.

С Александром Захарченко прощаются сейчас самые близкие – жена, дети, родные. На закрытом гробу – флаги ДНР и ВДВ, фуражка и берет.

Среди первых, кто пришел – Дмитрий Трапезников. Теперь на нем – весь груз ответственности за государство.

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, с первых дней войны на Донбассе знала Александра Захарченко. Пришла одной из первых. Плачет.

Церемония прощания началась в 9:00. Запланировано, что она продлится не меньше 4 часов. Затем Захарченко похоронят на кладбище"Донецкое море" возле героев ДНР Гиви и Моторолы.

Очередь растянулась до площади ЛенинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН