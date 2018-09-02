2018-09-02T10:47:33+03:00
Политика

Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: прямая онлайн-трансляция из "Донбасс Оперы"

2 сентября проходит прощание с Александром Захарченко. Еще до начала прощания с Александром Захарченко, очередь растянулась от театра «Донбасс Оперы» до площади Ленина. Видеотрансляцию смотрите с 9:00 мск [видеотрансляция]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Дарья Морозова одна из первых попрощалась с ГлавойДарья Морозова одна из первых попрощалась с ГлавойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Сегодня жители ДНР прощаются с Александром Захарченко. Для простых людей он был не просто Главой Республики. Это был лидер, который не заболел "звездной болезнью", а умел слышать каждого.

Еще до начала прощания - 9 утра - к театру "Донбасс Опера" пришли десятки тысяч людей. Из окраин Донецка до театра не доехать – троллейбусы не ходят. В маршрутках – женщины с гвоздиками. Для них купить цветы – уже минус из семейного бюджета. Видно – просто трудяги. Плакать начали еще в транспорте.

Прощание с Захарченко: прямая трансляция.Донбасс прощается с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате покушения. Соболезнуем родным и близким политика.

- Как теперь жить? Почему ж не уберегли? – Их вопросы повисают среди пассажиров.

С Александром Захарченко прощаются сейчас самые близкие – жена, дети, родные. На закрытом гробу – флаги ДНР и ВДВ, фуражка и берет.

Среди первых, кто пришел – Дмитрий Трапезников. Теперь на нем – весь груз ответственности за государство.

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, с первых дней войны на Донбассе знала Александра Захарченко. Пришла одной из первых. Плачет.

Церемония прощания началась в 9:00. Запланировано, что она продлится не меньше 4 часов. Затем Захарченко похоронят на кладбище"Донецкое море" возле героев ДНР Гиви и Моторолы.

Очередь растянулась до площади Ленина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Очередь растянулась до площади ЛенинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Церемония прощания в Донбасс Опере Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Церемония прощания в Донбасс ОпереФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: прямая онлайн-трансляция из "Донбасс Оперы"
2 сентября проходит прощание с Александром Захарченко. Еще до начала прощания с Александром Захарченко, очередь растянулась от театра «Донбасс Оперы» до площади Ленина. Видеотрансляцию смотрите с 9:00 мск [видеотрансляция]
Вступивший в должность и.о. Главы Республики Дмитрий Трапезников выступил с речью, в которой призвал граждан работать во имя Российской Донецкой Народной Республикой
В Народном Совете состоялось экстренное заседание, на котором Дмитрий Трапезников официально назначен на должность и.о. Главы ДНР.
Новости 24
Александр Тимофеев пришёл проститься с Главой ДНР Александром Захарченко
Обстрелы в ЛНР: в Республике сохраняется тишина
Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: прибывают делегации со всех городов Республики
Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: в закрытом гробу
В Донецке началась церемония прощания с Главой ДНР Александром Захарченко
Донбасс вот-вот простится с Александром Захарченко
Александра Захарченко похоронят рядом с Гиви и Моторолой
Проститься с Главой ДНР Александром Захарченко приедут представители четырёх стран
В МГБ ДНР не исключают участие нескольких диверсионных групп в убийстве Главы Республики
В ДНР создан оперативный штаб по расследованию теракта, в котором погиб Александр Захарченко
Для горловчан, желающих проститься с Александром Захарченко, будут организованы автобусы
Украина устроила жесткую провокацию на КПВВ – пограничники запустили 300 стариков и детей в серую зону
Границы ДНР с Россией и Украиной – открыты, но работают в интенсивном режиме
Министр обороны ДНР о возможной эскалации конфликта на Донбассе: Мы этого не допустим!
Срочное заявление Министра обороны ДНР Владимира Кононова