Самые громкие покушения на Алесандра Захарченко: в «Сепаре» бомбу заложили так же, как и в стрелковом клубе «Артемида»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-01T13:46:18+03:00

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Покушений на Главу ДНР – не счесть. Но самое громкое – в стрелковом клубе «Артемида»

На Захарченко часто ругалась охрана. Он сам признавался в этом. Мог выехать на своем джипе на как бы подконтрольную территорию незалежной и быстро вернуться незамеченным. Он смеялся, что может легко их обмануть, и делал это действительно легко.

Покушений на Главу ДНР – не счесть. Но самое громкое – в стрелковом клубе «Артемида».

На Захарченко охотился и донецкий Освальд – так окрестила пресса 35-летнего спортсмена - мастера спорта по американскому футболу из Красного Лимана Максима Теорентера. За голову Захарченко ему обещали 100 тысяч долларов.

Как вербовали организатора теракта в «Артемиде»?

Зимой 2014-го Максим поехал оформлять пропуск в зону АТО – в координационный центр СБУ в Артемовске. Там его задержали и доставили в горотдел милиции. Один из сотрудников спецслужбы объяснил Теорентеру, что он числится в базе СБУ как «сепаратист», участвовал в референдуме 11 мая 2014 года, да еще и в «Оплоте».

Артемида. Фото: соцсети

Эта информация была недостоверной, но неопытный в подобных «боях» спортсмен испугался.

Теорентер согласился сотрудничать с СБУ и выбрал себе агентурный псевдоним Зевс.

Вот его признательные показания, которые могут пролить свет и на теракт 31 августа.

- С февраля 2014 по декабрь 2015 года я выполнял задачи сотрудников СБУ по сбору информации на территории ДНР, - рассказал следствию Теорентер.

Собирать информацию нужно было о высокопоставленных чиновниках Республики и передавать ее украинской стороне. Следователи МГБ ДНР установили, что в один из визитов в Донецк Максим встретился со своим знакомым - администратором в стрелково-развлекательном комплексе «Артемида».

Поболтали о жизни, и попутно Теорентер узнал, что в этот комплекс иногда приезжает Глава ДНР Александр Захарченко. Максим передал эту информацию в СБУ.

- В апреле 2016 года я получил из СБУ задачу по ликвидации Захарченко, - рассказывает Теорентер. – За успешное выполнение мне пообещали 100 тысяч долларов.

Максим попросил своего знакомого сфотографировать интерьер «Артемиды». Снимки эти передал в СБУ. Там решили, что лучше всего взрывное устройство заложить в банном комплексе, замаскировав под видом батареи. Теорентеру передали уже готовую бомбу – начиненную взрывчаткой батарею и аванс в сумме 10 тысяч баксов.

Мастера спорта по американскому футболу из Красного Лимана Максим Теорентер покушался на Захарченко

А 28 апреля в самом центре Донецка – на бульваре Пушкина (возле здания драмтеатра) - при попытке передачи бомбы одному из своих сообщников Максима задержали сотрудники МГБ ДНР. Бомба должна была взорваться спустя несколько часов после сигнала с мобильного телефона.

- Арестованы несколько человек – действующие сотрудники СБУ. Изъято взрывное устройство. Планировался подрыв меня на Пасху, — сообщит потом Александр Захарченко.

Именно так – в интерьере – люстре – было устроено взрывное устройство в кафе «Сепар».

Максим Теорентер приговорен судом ДНР к 14 годам лишения свободы.

Впервые покушались, когда был премьером

Первая попытка украинской диверсионной группы убить Александра Захарченко произошла 30 августа 2014 года. Тогда стреляли по автомобилю, будущий лидер ДНР не пострадал.

- По автомобилю, в котором ехал Захарченко, были произведены выстрелы. Водитель получил ранения, он госпитализирован. Сам премьер не пострадал, - сообщал тогда член Совета безопасности ДНР Сергей Кавтарадзе, при этом назвать район, в котором произошло покушение, отказался.

Спустя ровно пять месяцев, 30 января 2015 года, в Углегорске по Главе ДНР стрелял снайпер. Пуля попала в охранника первого лица государства. В феврале-месяце того же года Александр Владимирович рассказал, что, когда он получил ранение ноги в Дебальцево, по нему снова работал снайпер.

- За три дня в больнице я наконец отоспался, - рассказывал одному из журналистов Захарченко, находясь на больничной койке. - Врачи у нас хорошие. Все будет хорошо. Я спросил, смогу ли танцевать лезгинку, но мне однозначно пообещали вальс. На празднование Дня защитника Отечества приду точно. Может, с палкой, с костылем, но приду.

Подозреваемый в покушении на Захарченко, забирает батарею со взрывчаткой. Фото: Оперативная съемка МГБ ДНР

Ответственность за покушение на лидера ДНР взял украинский партизанский отряд «Тени».

- Работали из СВД по Захарченко, но промахнулись, убили охранника, - заявил их командир. - Нашу работу достаточно часто приписывают себе другие. Мы привыкли.

Хотели убить на День победы

Следующее покушение случилось 8 мая 2017 года по пути Александра Захарченко к мемориальному комплексу «Саур-Могила», где должен был состояться митинг по случаю Дня Победы.

Диверсанты знали, по какой дороге будет следовать первое лицо Республики. Поэтому заложили мины по обочинам: четыре на земле, еще две привязали к стволам деревьев.

В тот момент, когда кортеж Главы приближался к месту закладки (машины от закладки отделяли несколько минут) – произошел взрыв. Никто не пострадал.

- Это подарки на 9 мая, которые нам сегодня подарили, 6 взрывных устройств сегодня сработало. Мы каждый день ожидаем, что Киев так себя поведет, - прокомментировал факт теракта Александр Захарченко.

В марте этого года министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики были задержаны украинские диверсанты, которые сознались в готовящемся покушении на Главу ДНР.

- Машину Захарченко должны были подорвать по пути на пункт пропуска «Успенка», - отметили в МГБ ЛНР.

КСТАТИ

Моторолу взорвали такой же бомбой

16 октября 2016 года погиб командир батальона «Спарта» Моторола (Арсен Павлов). Первые выводы криминалистов – Арсена Павлова взорвали бомбой, аналогичной той, которую готовили для покушения на Захарченко в «Артемиде».