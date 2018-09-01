Взрыв в ресторане «Сепар» в Донецке 31 августа 2018: убийц Захарченко перехватили в автомобиле на Богдана Хмельницкого

СЕГОДНЯ 04:10 2018-09-01T05:24:37+03:00

В результате теракта тяжело ранен зампредседателя Совмина Александр Тимофеев. Всего погибли двое человек, еще одиннадцать - ранены

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Взрыв в донецком ресторане «Сепар», что на бульваре Пушкина, прогремел примерно в 16:40. Корреспонденты «КП» - все, кто был в центре города, - сразу же направились на место трагедии. Попасть по проспекту Комсомольскому с улицы Университетской не удалось. Полицейские молча показали путь, как обойти их кордон. Вместе с группкой молодежи выхожу на бульвар, пройдя дворами через арку. Ниже, где находится «Сепар», тоже не пропускают. Здесь встретил своих коллег. Что точно произошло – еще неизвестно. «Тешим» себя мыслью, что очередной теракт. Хотя на некоторых интернет ресурсах появилась информация об убийстве Главы ДНР. Эта новость кажется фантастической – в нее даже повстречавшиеся люди в камуфляже не верят. А когда понимаем, что оцеплен целый квартал, а впереди замечаем БТР (по улицам столицы боевая техника давно уже не ездит), версия о просто ЧП улетучивается. Возле главпочтамта скопление автомобилей и представителей силовых структур. Автоматчики преграждают путь к злополучному ресторану. Отсюда его видно за оградительной лентной.

В скоплении людей услышали разговор женщины с автоматчиком. Виктория вместе с сыном хотела пройти в сторону «Сепара». Аргументировала свое намерение тем, что она - очевидец. В ресторане работают ее знакомые. Но дончанку не пропустили, и мы воспользовались ситуацией пообщаться с ней.

ГУЛЯЮЩИЕ ПО БУЛЬВАРУ СЛЫШАЛИ ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВ

- Я с младшим сыном Вовой снимала видео возле фонтана, недалеко от кафе «Сепар», - рассказывает Виктория. – Когда прогремел взрыв, я сказала сыну, что это, скорее всего, газовый баллон… Но в следующее мгновение услышали крики и визги.

- Каким был взрыв?

- Очень сильный хлопок. Настолько мощный, что уши заложило.

- Какими были ваши действия?

- Я побежала по бульвару вверх, в сторону хлопка. Увидела с ребенком, как из ресторана «Сепар» выбегают люди, сотрудники кафе. Сам ресторан горел. Из него валили черные клубы дыма…

Я дала сыну денег, чтобы он купил воды. Он принес баклажки. Мы начали отпаивать пострадавших, умывать. Один бармен 22-летняя Ярослава была вся в крови. У нее сгустки крови были даже на подбородке. Вторую девушку - сестру моего друга - всю колотило от шока.

- А кто вызвал «скорую»?

- Главная в ресторане по кухне. Приехали несколько карет. Ярославе перевязали голову. Второй девушке дали успокоительное. Несколько человек вынесли на носилках. В больницы забрали всех.

ПЕРЕД ВЗРЫВОМ К БАРНОЙ СТОЙКЕ ПОДХОДИЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

- Что рассказали пострадавшие?

- Ярослава поведала, что перед самим взрывом кто-то подходил с оружием к барной стойке. Глаза у него были какие-то непонятные… Он отошел, а вторая официантка, которая должна была выносить заказ, спустилась в подвальное помещение, где у них оборудована кухня. И когда произошел взрыв, на нее упал потолок…

- А откуда вы знаете сотрудниц этого ресторана?

- Живем на одном поселке - №11 (поселок машзавода), что в Кировском районе.

В результате детонации взрывного устройства, заложенного в ресторане «Сепар», погиб Глава ДНР Александр Захарченко, а заместитель председателя Совета министров Республики Александр Тимофеев – тяжело ранен. Об этом вечером на пресс-конференции после специально собранного заседания Совета министров сообщил и.о. Главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Среди пострадавших вип-посетителей ресторана оказалась руководитель молодежной платформы «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. По словам врачей, сейчас она в стабильном тяжелом состоянии.

В связи с трагедией в ДНР объявили план «Перехват». Патрули на всех улицах городов Республики. Сотрудники правоохранительных органов ДНР уже задержали исполнителей покушения на Александра Захарченко и связанных с ними лиц. Их «хлопнули» прямо в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого. Для этого перекрывали движение.

ТЕРАКТ КОНТРОЛИРОВАЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ США

В оперативном командовании ДНР сообщили, что убийство Александра Захарченко совершено украинскими силовиками с целью дестабилизации обстановки в Республике.

«Этот террористический акт проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США», - говорится в срочном сообщении командования.

Там подчеркнули, что все подразделения сил Республики приведены в высшую степень боеготовности.

«У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы. Украинский режим горько поплатится за нанесенный нам подлый удар», - сказано в сообщении оперативного командования Республики.