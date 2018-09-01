Что решили власти ДНР на совещании Совмина, которое было собранно после гибели Захарченко
Спустя несколько часов после гибели Главы Республики Александра Захарченко власти собрались на заседании штаба по территориальной безопасности. По его окончанию с официальным обращением к журналистам вышли Председатель Народного Совета Денис Пушилин и заместитель председателя Совета Министров Дмитрий Трапезников.
- В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики принято решение назначить временно исполняющим обязанности Главы Республики - заместителя председателя Совета Министров Дмитрия Трапезникова, - говорилось в совместном обращении.
После этого политики отправились на совещание Совета министров. Оно длилось около полутора часов. Пресса в это время ожидала очередного выхода Пушилина и Трапезникова. Вопросов накопилось не мало.
- Сегодня случилась страшная беда, - начал свою речь Дмитрий Трапезников. - К сожалению, украинским диверсантам удалось совершить диверсию, впоследствии которой погиб Глава Республики Александр Захарченко.
В словах Дмитрия Викторовича была заметна дрожь, а на глазах наворачивались мужские слезы.
- Зная характер Александра Владимировича, я уверен, что он хотел бы, чтобы Республика жила дальше, чтобы сбылись все его мечты, чтобы мы собрали всю нашу злость в кулак и продолжали работать, - сказал Трапезников.
Исполняющий обязанности Главы рассказал, что знаком с Александром Захарченко уже давно, и знает, о чем он мечтал и какие планы строил.
- Он был для меня другом, братом. Я знаю все его идеи и мечты, за которые он переживал, вкладывал всю душу. Мы продолжим все, что он хотел сделать, - говорит Дмитрий Викторович. - Все виновные будут наказаны в своих деяниях. Донецкая Республика будет жить самостоятельно, независимо, и как мечтал Александр Владимирович, в большой России. Мы это сделаем.
Затем Трапезников сообщил, что причастных к взрыву удалось задержать по «горячим следам».
- Идёт расследование. Усилены меры безопасности в Республике. Я сразу скажу, что пока перекрыты все границы. Несколько человек уже задержано, они дали показания. В результате этого подтвердилась, что это украинская диверсия, - сказал политик. - На улицах города усилены патрули. Гражданам беспокоится не за что.
- Что происходит сейчас на линии фронта с украинской стороны, есть ли какие-то движения?
- Провокации ожидаются. Нам известны планы с украинской стороны. Есть движение военной техники. Зафиксирован ряд нарушений. Мы держим руку на пульсе, на контроле. Так что мы в курсе, что происходит и ко всему готовы, - заявил Трапезников.
Также Дмитрий Викторович объявил об увеличении времени действия комендантского часа.
- Комендантский час в Республике с 23:00 – как и был прежде, - сказал Трапезников.
Однако исполняющий обязанности Главы не уточнил – это временные меры или решение, которое будет действовать на постоянной основе.
В конце к журналистам обратился Председатель Народного совета Денис Пушилин.
- Уважаемые друзья, действительно большая трагедия для всей Республики. Наше обязательство сейчас, чтобы все органы работали в штатном режиме. Все социальные гарантии будут выполнены. Повторюсь, что Республика должна продолжить работу в штатном режиме, - сказал Денис Владимирович.
1 сентября Александр Захарченко собирался приехать к детям в кадетский корпус
Одно из последних решений, которое было принято Главой Республики Александром Захарченко, касалось 1 сентября. Он не собирался отменять школьные линейки и даже планировал посетить одну из них. Об этом говорилось в официальной рассылке, которую получили журналисты накануне гибели Александра Владимировича.
1сентября Захарченко собирался посетить праздник первого звонка в школе №4 – кадетский корпус – в Донецке. Однако, в связи с его гибелью, учебный год был смещён на три дня в связи с трагической смертью Главы Республики. Все школьные линейки был отменены, а занятия детей перенесены на 4 сентября. С 1 по 3 сентября был объявлен траур.