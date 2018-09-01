Что решили власти ДНР на совещании Совмина, которое было собранно после гибели Захарченко

СЕГОДНЯ 03:40 2018-09-01T03:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Спустя несколько часов после гибели Главы Республики Александра Захарченко власти собрались на заседании штаба по территориальной безопасности. По его окончанию с официальным обращением к журналистам вышли Председатель Народного Совета Денис Пушилин и заместитель председателя Совета Министров Дмитрий Трапезников.

- В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики принято решение назначить временно исполняющим обязанности Главы Республики - заместителя председателя Совета Министров Дмитрия Трапезникова, - говорилось в совместном обращении.

После этого политики отправились на совещание Совета министров. Оно длилось около полутора часов. Пресса в это время ожидала очередного выхода Пушилина и Трапезникова. Вопросов накопилось не мало.

- Сегодня случилась страшная беда, - начал свою речь Дмитрий Трапезников. - К сожалению, украинским диверсантам удалось совершить диверсию, впоследствии которой погиб Глава Республики Александр Захарченко.

В словах Дмитрия Викторовича была заметна дрожь, а на глазах наворачивались мужские слезы.

- Зная характер Александра Владимировича, я уверен, что он хотел бы, чтобы Республика жила дальше, чтобы сбылись все его мечты, чтобы мы собрали всю нашу злость в кулак и продолжали работать, - сказал Трапезников.

Исполняющий обязанности Главы рассказал, что знаком с Александром Захарченко уже давно, и знает, о чем он мечтал и какие планы строил.

- Он был для меня другом, братом. Я знаю все его идеи и мечты, за которые он переживал, вкладывал всю душу. Мы продолжим все, что он хотел сделать, - говорит Дмитрий Викторович. - Все виновные будут наказаны в своих деяниях. Донецкая Республика будет жить самостоятельно, независимо, и как мечтал Александр Владимирович, в большой России. Мы это сделаем.

Затем Трапезников сообщил, что причастных к взрыву удалось задержать по «горячим следам».

- Идёт расследование. Усилены меры безопасности в Республике. Я сразу скажу, что пока перекрыты все границы. Несколько человек уже задержано, они дали показания. В результате этого подтвердилась, что это украинская диверсия, - сказал политик. - На улицах города усилены патрули. Гражданам беспокоится не за что.

- Что происходит сейчас на линии фронта с украинской стороны, есть ли какие-то движения?

- Провокации ожидаются. Нам известны планы с украинской стороны. Есть движение военной техники. Зафиксирован ряд нарушений. Мы держим руку на пульсе, на контроле. Так что мы в курсе, что происходит и ко всему готовы, - заявил Трапезников.

Также Дмитрий Викторович объявил об увеличении времени действия комендантского часа.

- Комендантский час в Республике с 23:00 – как и был прежде, - сказал Трапезников.

Однако исполняющий обязанности Главы не уточнил – это временные меры или решение, которое будет действовать на постоянной основе.

В конце к журналистам обратился Председатель Народного совета Денис Пушилин.

- Уважаемые друзья, действительно большая трагедия для всей Республики. Наше обязательство сейчас, чтобы все органы работали в штатном режиме. Все социальные гарантии будут выполнены. Повторюсь, что Республика должна продолжить работу в штатном режиме, - сказал Денис Владимирович.

1 сентября Александр Захарченко собирался приехать к детям в кадетский корпус

Одно из последних решений, которое было принято Главой Республики Александром Захарченко, касалось 1 сентября. Он не собирался отменять школьные линейки и даже планировал посетить одну из них. Об этом говорилось в официальной рассылке, которую получили журналисты накануне гибели Александра Владимировича.

1сентября Захарченко собирался посетить праздник первого звонка в школе №4 – кадетский корпус – в Донецке. Однако, в связи с его гибелью, учебный год был смещён на три дня в связи с трагической смертью Главы Республики. Все школьные линейки был отменены, а занятия детей перенесены на 4 сентября. С 1 по 3 сентября был объявлен траур.