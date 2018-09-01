2018-09-01T00:47:21+03:00
Политика

И. о. Главы ДНР Дмирий Трапезников: «Александр Владимирович был мне как брат»

На экстренном брифинге Дмитрий Викторович заявил, что продолжит дело Захарченко
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: o-dnr.livejournal.comФото: o-dnr.livejournal.com
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После совещания Совмина, председатель Народного совета Денис Пушилин и исполняющий обязанности Главы ДНР Дмитрий Трапезников дали совместный экстренный брифинг.

- Сегодня случилась страшная беда, - начинает свою речь и.о. Главы ДНР Дмитрий Трапезников. - К сожалению украинским диверсантам удалось совершить диверсию в последствии которой погиб Глава ДНР Александр Захарченко.

В словах Дмитрия Викторовича – дрожь, а на глазах наворачиваются мужские слезы.

- Зная характер Александра Владимировича, я уверен, что он хотел бы, чтобы Республика жила дальше, чтобы сбылись все его мечты, чтобы мы собрали всю нашу злость в кулак и продолжали работать, - сказал Трапезников.

И.о. Главы ДНР рассказал, что знаком с Александром Захарченко уже давно, и знает, о чем он мечтал, какие планы строил.

- Он был для меня другом, братом. Я знаю все его идеи и мечты, за которые он переживал, вкладывал всю душу. Мы продолжим все, что он хотел сделать, - говорит Дмитрий Викторович. - Все виновные будут наказаны в своих деяниях. Донецкая Республика будет жить самостоятельно, независимо, и как мечтал Александр Владимирович – в большой России. Мы это сделаем.

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