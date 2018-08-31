Прощай, Батя! С Александром Захарченко жители ДНР простятся 2 сентября

31 Авг. 23:37 2018-08-31T23:53:49+03:00

Иосиф Кобзон и Александр Захарченко расстались через два дня

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Прощание с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко пройдет 2 сентября, в 9.00 в театре Оперы и балета.

Александр Захарченко погиб во время теракта, направленного на него в кафе на бульваре Пушкина. в самом центре Донецка.

Травмы были не соместимые с жизнью.

Жители ДНР до сих пор не осознают свалившегося на них шока.

- Батя, так мы его называли, - говорит жительница поселка Северного Оксана. - Простой До войны не знала. Но стал потом нашем Героем! Мы придем проститься нашим поселком. Он для него как родной!

Проститься придут тысячи жителей. Они теперь не знают - как им, особенно тем, кто на окраинах, жить.