Прощай, Батя! С Александром Захарченко жители ДНР простятся 2 сентября
Глава ДНР был убит 31 августа 2018 года
Иосиф Кобзон и Александр Захарченко расстались через два дня
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Прощание с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко пройдет 2 сентября, в 9.00 в театре Оперы и балета.
Александр Захарченко погиб во время теракта, направленного на него в кафе на бульваре Пушкина. в самом центре Донецка.
Травмы были не соместимые с жизнью.
Жители ДНР до сих пор не осознают свалившегося на них шока.
- Батя, так мы его называли, - говорит жительница поселка Северного Оксана. - Простой До войны не знала. Но стал потом нашем Героем! Мы придем проститься нашим поселком. Он для него как родной!
Проститься придут тысячи жителей. Они теперь не знают - как им, особенно тем, кто на окраинах, жить.