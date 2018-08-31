2018-08-31T22:57:52+03:00
Политика

Кто такой Дмитрий Трапезников, который сейчас вместо Александра Захарченко?

Рулить ДНР избрали "крепкого хозяйственника"
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Крепкий хозяйственник - ТрапезниковКрепкий хозяйственник - ТрапезниковФото: Юрий СОБОЛЕВ
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После громкого убийства Главы ДНР Александра Захарченко 31 августа , его временным заместителем объявлен первый зампредседателя Свомина ДНР Дмитрий Трапезников.

Его можно назвать "крепким хозяйственником" человеком, больше погруженным в вопросы мира, нежели военных действий. Хотя их последствия ему прихожится видеть в рамках ликвидации ужасных разрушений, причиненных ВСУ на Донбассе.

36 - летний Дмитрий Трапезников родом из Краснодара. В 1982 году вместе с семьей переехал в город Донецк.

Первое высшее образование с отличием Дмитрий Трапезников получил в Донецкой государственной академии строительства и архитектуры в 2004 году.

Освоил специальность «Промышленное и гражданское строительство». Кроме того, имеет еще два высших образования: менеджер-экономист и юрист. Именно сейчас разрушенное жилье, которое нужно восстановить - проблема государства.

Трапезников работал менеджером футбольного клуба «Шахтер». После этого занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах.

В феврале 2014 года уволился с поста генерального директора Торгового дома «Укоопвнешторг» и вернулся в Донецк.

Тут нужно было выбирать - за кого.

Служил в ополчении.

В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики.

С декабря 2014 года занимал различные руководящие посты в Администрации Главы Донецкой Народной Республики. В апреле 2016 года также был назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики.

Награжден одной из высших наград ДНР – Орденом Республики. Одна из составляющих заслуг - в новых и отстроенных домах этой войны.

Сейчас на Трапезникове - огромная ответственность. Убит его Командующий.

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