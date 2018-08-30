2018-08-30T17:29:24+03:00
Политика

Памятник Иосифу Кобзону установили в Донецке ровно за 15 лет до смерти

Великий певец был сначала категорически против, а потом согласился
Ольга ГОРДОРоман ПОБЕРЕЖНЮКОльга ГАЛЬСКАЯ
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24 мая 2016 года Кобзон сфотографировался вместе с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым на фоне памятника24 мая 2016 года Кобзон сфотографировался вместе с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым на фоне памятникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это потрясающее совпадение: монумент Кобзону в Донецке на площади у Дворца молодежи «Юность» установили за 15 лет до смерти великого певца - 30 августа 2003 года. Его открытие было приурочено ко Дню города и 69-летию народного артиста СССР, родившегося в Донецкой области. Великий певец лично приехал на этот торжественный момент.

Идея создания памятника принадлежит организации «Землячество Донбассовцев в Москве». Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников.

Двухметровый монумент был отлит из бронзы в Смоленске. Дончане любили фоторафироваться в обнимку с мэтром, а гости города – и подавно, считая это чисто донецкой достопримечательностью.

Говорят, Кобзон был против прижизненного памятника себе. Но Иосифа Давыдовича. Аргумент – такие памятники ставятся великим землякам за их достижения. Тогда мэтр сказал, что сам выберет место, скульптора и заплатит за работу.

В один из его визитов в военный Донбасс Кобзон, проезжая мимо собственного памятника, вышел и сфотографировался вместе с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым.

Кстати, когда начинались известные события в марте 2014 года, майданутые вандалы облили монумент оранжевой краской, а в апреле выкрасили в цвета украинского флага. Дончане это гневно осудили. Быстро очистили памятник и берегли его от подобных «покушений».

А 30 августа – после известия о смерти великого певца - первыми к памятнику Кобзону возложили цветы корреспонденты «Комсомольской правды» и телеканала «Оплот». Потом прибыли военнослужащие.

- Из жизни ушел хороший человек, помогавший Донбассу в столь тяжелое время. Он разделял наши взгляды и цели, - сказал командир подразделения испытательной группы военно-промышленного комплекса ДНР Виталий (позывной Вицин).

Приехал глава Киевского района Валентин Левченко, а следом подошла женщина. Она была очень расстроенной.

Алла Тарасова одна из первых среди жителей Донецка принесла к памятнику Кобзона цветы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Алла Тарасова одна из первых среди жителей Донецка принесла к памятнику Кобзона цветыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Ходила на все его концерты в 2014-м и 2015 годах. Наш он – родной!.. Для меня это личная трагедия, - со слезами на глазах сказала дончанка Алла Тарасова.

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