Эмиль Фисталь вместе с Кобзоном делал обход в ожоговом отделении и даже посвятил мэтру стихи

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-30T16:31:19+03:00

Просто для всех дончан Иосиф Кобзон был больше, чем только певцом

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Слов будет много. Но особые слова ему скажут дончане. Возможно перефразировав немного одну из самых его красивых песен «Ноктюрн»: «Если хочешь, если можешь, вспомни там о нас». И он обязательно вспомнит, как помнил о нас всегда.

Телефон в редакции не умолкает, знакомые звонят с одним только вопросом: «Это правда?» И каждый ждет, что всезнающие журналисты ему скажут: нет, ошибка, происки врагов, как может Кобзон умереть?

И в самом деле как? У каждого в доме были пластинки, его голос звучал из каждого окна, а когда пришла в Донбасс беда, не крутые, свободолюбивые и хрипатые рокеры сюда ринулись, а он. Он и есть самый настоящий рокер.

Мне звонит герой одной из моих последней публикации директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководитель Донецкого ожогового центра, профессор Эмиль Фисталь:

- Юлечка, печальная весть, умер Кобзон… - говорит Эмиль Яковлевич.

Эмиль Фисталь проводил обход в ожоговом отделении вместе с Иосифом Кобзоном.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Да, для нас, дончан, он для всех был родственником, больше, чем просто певцом, - говорю я.

- А мне повезло быть знакомым с мэтром. Более того 23 февраля 2015 года в День защитника Отечества он выступал у нас в Донецке и до концерта приехал к нам в клинику, - вспоминает Эмиль Яковлевич. – Я предложил показать ему отделение, мы вместе сделали обход, он пообщался с пациентами. Тогда у нас как раз было много раненых, в том числе молодой генерал Иван Кондратов, которому мы спасли ногу от ампутации. Иосиф Давыдович так проникся судьбами многих, что даже звонил через несколько дней, интересовался. Я потом посвятил ему несколько стихотворений.

- А прочитаете их для «Комсомолки»?

- С удовольствием! Первое стихотворение я так и назвал «Земляку»

Донбасса сын, большой артист

Пронзил он души миллионов

В Донецке памятник стоит

Великому певцу Кобзону.

На всей Руси такой один:

Профессор, Думский депутат

Почетный консул, гражданин

И миротворец, меценат.

Ему смешны все эти санкции,

Что ввел поспешно Белый Дом.

Ему милее традесканции

На подоконнике родном.

Дай Бог Кобзону много сил,

Здоровья, счастья, много жизни,

Он в День защитника Отчизны

В Донбассе мир провозгласил.

- Спасибо! Очень искренне…

- Второе стихотворение я ему написал в канун 2018 года.

И вновь я вами восхищен-

Земляк, любимый мой Кобзон.

На радость нашего народа

Вы стали Человеком Года.

Вы с Путиным и нашим мэром

Для россиян, дончан – примером.

Чтоб в 18-ом году

Нам Бог помог убрать беду.

Войну, несчастья и невзгоды

Длиной почти в четыре года.

Ведь главное для нас на свете,

Чтоб не страдали внуки, дети.

Чтоб новый год нам сохранил

Мир, радость, счастье, много сил.

Мы прощаемся с профессором. С Эмилем Яковлевичем у нас разница в возрасте 40 лет, а вот, поди ж ты – для каждого Кобзон оказался дорог и близок.

К его памятнику возле Дворца молодежи «Юность» идут и идут дончане. Коллега только что вернувшийся оттуда говорит, что там уже много народа, среди них и военные с цветами. Люди идут и плачут, для многих это личная трагедия. Кто-то в толпе сказал: «Будет, кому теперь там за нас, дончан, замолвить слово перед Всевышним». И это то, о чем подумали сегодня многие.

Многие дончане плачут у памятника Кобзону.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Помни там о нас, Иосиф Давыдович, а мы тебя точно не забудем!