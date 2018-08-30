Эмиль Фисталь вместе с Кобзоном делал обход в ожоговом отделении и даже посвятил мэтру стихи
Слов будет много. Но особые слова ему скажут дончане. Возможно перефразировав немного одну из самых его красивых песен «Ноктюрн»: «Если хочешь, если можешь, вспомни там о нас». И он обязательно вспомнит, как помнил о нас всегда.
Телефон в редакции не умолкает, знакомые звонят с одним только вопросом: «Это правда?» И каждый ждет, что всезнающие журналисты ему скажут: нет, ошибка, происки врагов, как может Кобзон умереть?
И в самом деле как? У каждого в доме были пластинки, его голос звучал из каждого окна, а когда пришла в Донбасс беда, не крутые, свободолюбивые и хрипатые рокеры сюда ринулись, а он. Он и есть самый настоящий рокер.
Мне звонит герой одной из моих последней публикации директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководитель Донецкого ожогового центра, профессор Эмиль Фисталь:
- Юлечка, печальная весть, умер Кобзон… - говорит Эмиль Яковлевич.
Эмиль Фисталь проводил обход в ожоговом отделении вместе с Иосифом Кобзоном.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
- Да, для нас, дончан, он для всех был родственником, больше, чем просто певцом, - говорю я.
- А мне повезло быть знакомым с мэтром. Более того 23 февраля 2015 года в День защитника Отечества он выступал у нас в Донецке и до концерта приехал к нам в клинику, - вспоминает Эмиль Яковлевич. – Я предложил показать ему отделение, мы вместе сделали обход, он пообщался с пациентами. Тогда у нас как раз было много раненых, в том числе молодой генерал Иван Кондратов, которому мы спасли ногу от ампутации. Иосиф Давыдович так проникся судьбами многих, что даже звонил через несколько дней, интересовался. Я потом посвятил ему несколько стихотворений.
- А прочитаете их для «Комсомолки»?
- С удовольствием! Первое стихотворение я так и назвал «Земляку»
Донбасса сын, большой артист
Пронзил он души миллионов
В Донецке памятник стоит
Великому певцу Кобзону.
На всей Руси такой один:
Профессор, Думский депутат
Почетный консул, гражданин
И миротворец, меценат.
Ему смешны все эти санкции,
Что ввел поспешно Белый Дом.
Ему милее традесканции
На подоконнике родном.
Дай Бог Кобзону много сил,
Здоровья, счастья, много жизни,
Он в День защитника Отчизны
В Донбассе мир провозгласил.
- Спасибо! Очень искренне…
- Второе стихотворение я ему написал в канун 2018 года.
И вновь я вами восхищен-
Земляк, любимый мой Кобзон.
На радость нашего народа
Вы стали Человеком Года.
Вы с Путиным и нашим мэром
Для россиян, дончан – примером.
Чтоб в 18-ом году
Нам Бог помог убрать беду.
Войну, несчастья и невзгоды
Длиной почти в четыре года.
Ведь главное для нас на свете,
Чтоб не страдали внуки, дети.
Чтоб новый год нам сохранил
Мир, радость, счастье, много сил.
Мы прощаемся с профессором. С Эмилем Яковлевичем у нас разница в возрасте 40 лет, а вот, поди ж ты – для каждого Кобзон оказался дорог и близок.
К его памятнику возле Дворца молодежи «Юность» идут и идут дончане. Коллега только что вернувшийся оттуда говорит, что там уже много народа, среди них и военные с цветами. Люди идут и плачут, для многих это личная трагедия. Кто-то в толпе сказал: «Будет, кому теперь там за нас, дончан, замолвить слово перед Всевышним». И это то, о чем подумали сегодня многие.
Многие дончане плачут у памятника Кобзону.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Помни там о нас, Иосиф Давыдович, а мы тебя точно не забудем!