У села Обрыв археологи обнаружили два детских захоронения

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-30T14:24:41+03:00

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Множество интересных и пока необъяснимых находок обнаружили археологи возле села Обрыв Новоазовского района. Уже третий год там ведутся раскопки древнего поселения. В этом году археологическая экспедиция длилась дольше обычного. Как говорит руководитель экспедиции Эдуард Кравченко, когда казалось, что работа завершается, она, оказывается, только началась.

- Было обнаружено большое количество всевозможных хозяйственных комплексов, хозяйственных ям, погребов, жертвенные комплексы. Два погребения было выявлено. Т.е. для территории Приазовья это очень интересно. Потому что вообще погребальных комплексов там найдено было очень немного, - рассказывает старший научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея, руководитель экспедиции Эдуард Кравченко.

Удастся ли восстановить по найденным предметам и останкам что происходило у села Обрыв много лет назад?Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Главный вывод, который был сделан по результатам раскопок - обнаруженное поселение, относящееся к периоду Хазарского каганата, было большим.

- Основная часть комплекса датировалась хазарским временем. Т.е. памятник существовал в XVIII - X столетии, - продолжает свой рассказ Эдуард Кравченко. - Причем, после результатов этого сезона, мы можем четко говорить, что в XVIII - X столетии поселение у села Обрыв было немаленьким. Это было крупное, большое поселение. Причем, на малых поселениях таких глубоких хозяйственных ям, обычно не бывает.

Ученые пока не могут объяснить такую большую концентрацию обнаруженных в одном месте жертвенных комплексов. Возможно, это свидетельствует о том, что в центральной части поселения могло находиться какое-то культовое место. Кроме того, участниками экспедиции удивили два детских погребения.

Детское захоронение поставило археологов в тупикФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Одно - это скорее всего было погребение грудничка ребенка в хозяйственной яме. К сожалению, его сильно повредили кроты. Сохранился череп, сохранились маленькие кусочки косточек таза, но в принципе, для того возраста (там еще зубы не появились), это даже слишком хорошая сохранность. Рядом были кости крупной птицы, часть которых тоже лежала в анатомическом порядке, - рассказывает Эдуард Кравченко. - Второе погребение вообще интересное. Т.е голова ребенка лежала на краю хозяйственной ямы. Он стоял в этой самой хозяйственной яме. Кости скелета в результате чего сложились. Получается, либо он убитый был брошен туда, либо был закопан там и потом умер. Трудно сказать.

Еще одно детское захоронение. Как и почему умер этот ребенок - предстоит выяснитьФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Самые яркие находки будут выставлены в экспозиции музея, остальные будут храниться в научно-вспомогательном фонде. Уже в сентябре руководитель экспедиции Эдуард Кравченко намерен обнародовать результаты этой работы на крупной международной конференции - «Федорово-Давыдовские чтения», которая будет проходить в Ставропольском крае. А раскопки возле села Обрыв будут продолжены летом следующего года. Ученые считают, что этот памятник преподнесет еще немало сюрпризов.