Все чудесатее и чудесатее: В штабе «ООС» похвастались, что разминировали мину, которую разминировать невозможно

СЕГОДНЯ 13:57 2018-08-28T14:48:45+03:00

Идеально чистая "Охота" только что извлеченная из земли. Фото: Идеально чистая "Охота" только что извлеченная из

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На официальной страничке «ООС» очередной рассказ о перемоге, не уступающий по своему красочному изложению легенде о киборге с ногой в рюкзаке, который подбил сто танков, а ногу, кстати, потом пришили и киборг снова отправлен в зону «ООС». Ну что я вам рассказываю? Это же классика АТЫ. Вы и так ее знаете. И вот новая, будоражащая воображение история. Начинается суровой, как Турчинов в камуфляже, сводкой:

«Несмотря на контролируемость обстановки, разведчики ООС продолжают выполнять сложный и опасные задания с целью разоблачить планы и намерения русско-оккупационных войск, а также своевременного выявления угроз, направленных против наших войск».

Читач заинтригован сухими, волнительными словами преамбулы. Далее следует амбула – героическая, как отважное поедание галстука Михо на камеры:

«Так, во время выполнения одного из заданий в районе населенного пункта Гранитное (Донцкая область) розведчики одного из разведывательных батальонов ООС выявили минно-взрывное устройство, которое идентифицировали как бесконтактное взрывное устройство НВП-П “Охота».

Во время тщательного осмотра местности разведчики выявили тропинку, по которой диверсанты противника не единожды подходили к позициям ООС и устанавливали противопехотные мины. Благодаря профессиональным действиям розведчиков, мины были обезврежены и направлены на проведение глубокой экспертизы».

Вот так вот скромно рассказывают о настоящем чуде – разминировании мины «Охота». В комментариях сплошные «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». "Патриоты" пола немногословны – скупая похвала суровым киборгам. Некоторые, правда, включают розум и пишут осторожно «Охоту нельзя разминировать». Но их тут же забрасывают виртуальными фекалиями и назначают сеператистом. И правильно, я считаю. Нечего тут. Людям нужны легенды.

«Мой друг Савранский чуть не врезался в самосвал, когда услышал эту историю»

- Во-первых, обнаруживают «Охоту» по первому пострадавшему и обходят стороной. Если разминировать, то если есть змей Горыныч, то лучше им или Тропой. Но их нет, потому пробуют по-разному. В любом случае – это подрыв. так то эти мины не снимают даже те кто ставил. Более того её даже разработчик не стал бы снимать, ибо опасно, - прокомментировал отсмеявшись новость военнослужащий армии ДНР.

А это мнение сапера со стажем:

- На ней стоит сейсмологический датчик, «Охота» управляет она каскадом мин. Выбирает ближайшую к цели и подрывает, но не все, когда пойдут вытаскивать убитого или раненого она снова подрывает мину и так пока не кончатся мины. Обычно это 5 мин. Через сейсмодатчик, человек засекается на 150 метрах, точно определяется на 90 метрах и активирует ближайшую к нему мину в зоне поражения. Зона поражения 15-20 метров от мины. Так же на блоке управления стоит самоуничтожение.

Еще одно мнение афганца:

- В Афгане духи пытались достать «Охоту» для американских заказчиков. На третьем духе поменяли тактику, подъехали на ишаке и зацепили удочкой, через 5 метров ишак и дух испортили изделие.

В качестве доказательства к материалу прилагается фото с якобы извлеченной «Охотой», по которому, даже мне, девочке, ясно, что в земле они не были. Ну, если их влажной салфеткой не протерли, конечно, перед тем как сфотографировать. Ну, понятно, что на такие мелочи никто не обратит внимания.

Ну и последнее вранье гласит:

«Стоит отметить, что мин этого типа нет на вооружении ВСУ, но они активно используются Российской Федерацией в том числе в Чеченской войне. Этот факт в очередной раз доказывает, причастность Кремля к поставкам запрещенных видов вооружения на Донбасс», - подытоживает нэполжыве ЗМИ.

Афганец прокомментировал и это заявление:

- Оно вещь-то не новая, середина 70-х и вполне может быть на складах ВСУ. Там боеприпас не дешёвый и хранение и ухода требует специального. У нас я таких не видел.

Еще одна чудесная история, которая наверняка останется в украинском эпосе.