К новому учебному году готовятся и прифронтовые школы

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-24T13:45:21+03:00

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До начала нового учебного года остается всего неделя. Сейчас для педагогических коллективов - самая жаркая пора - время подготовки к началу занятий. Школы, расположенные в прифронтовых селах, особенно нуждаются в помощи. Именно поэтому в школу села Яковлевка была доставлена большая партия гуманитарных грузов. Эта помощь была сформирована благодаря нескольким российским благотворительным организациям. А помогли привезти ее - военнослужащие республики.

- В составе гуманитарной помощи 260 литров краски, более 200 килограммов книг, а также продукты питания и бытовая химия, - говорит руководитель общественного штаба по прифронтовым районам Екатерина Мартьянова. - Вся эта помощь необходима прифронтовым школам. Она будет перераспределена. Часть пойдет в школу в Красном Партизане, а также детским садикам.

Доставить груз согласились военные РеспубликиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Строительные материалы здесь особенно необходимы. Ведь предстоит привести в порядок спортивный зал, покрасить полы в некоторых кабинетах. Хотя, благодаря администрации города Ясиноватая, основные восстановительные работы в этой школе уже выполнены.

- Мы в этом году поменяли полностью крышу, в прошлом году году сделали пищеблок, где дети с 1 по 9 класс полностью питаются бесплатно. Отопление полностью соответствует всем нормам, - рассказывает и.о. главы администрации г. Ясиноватая Олег Моргун. - Учебный процесс начнется в срок, дети пойдут в школу. Единственная проблема - маловато детей. Хотелось бы, чтобы было больше, но, учитывая постоянную активизацию военных действий - обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, понятно, что некоторые родители остались без работы, некоторые из-за страха уехали на территорию Российской Федерации, или вглубь республики. Поэтому детей стало меньше.

Детей, действительно, стало намного меньше. Если до войны в этой школе училось около полусотни ребят, то сейчас - всего 14. Причем, первоклашек в этом году вообще нет.

- В начальной школе у нас 2 малокомплектных класса - это второй и четвертый, - говорит директор яковлевской школы Ирина Пустовая.- А в старшей школе - 4 класса, которые на индивидуальном обучении. В каждом классе всего по 2 человека.

Благотворительная помощьФото: Елена ШИНКАРЕНКО

К 1 сентября в школе хотят завершить реконструкцию библиотеки. С нового учебного года она станет доступной не только для школьников, но и для всех жителей села. Время ее работы будет продлено и, кроме того, здесь можно будет воспользоваться услугами интернета. Так что пополнение библиотечных фондов очень кстати. Тем более, что в составе гуманитарной помощи не только учебная, но и художественная литература. А вот книжки для самых маленьких будут отправлены по назначению - в детский садик в Минеральном. Он расположен на улице Мира. Но мир в этом поселке пока еще очень хрупкий. Жители говорят, что постоянно в окрестностях ведутся обстрелы, хотя, конечно, обстановка намного спокойнее, чем несколько лет назад. В 2015 году этому детскому садику здорово «досталось»

- Мина к нам во двор прилетела, была разрушена хозяйственная постройка. Дети, к счастью не пострадали, их на тот момент в садике не было, - вспоминает воспитатель детского сада №23 «Дюймовочка» Яна Акишина. - Спасибо нашей администрации, сразу быстренько среагировали. Нам помогли все восстановить, сделали нам прекрасный ремонт, которого у нас никогда не было при украинской власти. И помогают нам постоянно. И гуманитарная помощь, и книжки, и тетрадки, краски и одежда.

Сейчас в детском садике всего 8 малышей. Но к 1 сентября здесь ожидают пополнение.