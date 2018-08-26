День города и День шахтера 2018: Дончане ковали железные розы и пили чай из русского самовара

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-26T18:23:24+03:00

Праздничные мероприятия пришлись по душе не только взрослым, но и юным жителям Донецка

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В Донецке проходят мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера. Праздник отмечают сразу в нескольких любимых дончанами местах для отдыха. «Комсомолка» отправилась в некоторые из них и узнала, как горожане празднуют День города и День шахтера.

Особенно приятно в этом году дончан удивила выставка кузнечного мастерства. Выбор кованых изделий был просто потрясающий.Фото: Татьяна Каралёва

Картины из нитей и гвоздей и вазы из гильз

Традиционно основным местом праздничных гуляний стал парк культуры и отдыха им. Щербакова. Он прочно закрепил за собой негласный статус главного места отдыха у дончан в праздничные дни.

С самого утра в парк стали приходить первые посетители. Еще подходя к нему, я встретила девчонку в очаровательном желтеньком платьице, которая спешила в парк и с неподдельной радостью кричала: «Ура! Мы идем в парк Щербакова! Там всегда самый лучший праздник!» Скажу честно, девочка была определенно права и праздник действительно удался!

Вазы из гильз с символикой нашей Республики.Фото: Татьяна Каралёва

Уже по доброй традиции в парке работала ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Чего тут только не было! И любимые, сплетенные из бисера украшения, и съедобные пряники, и чашки с красотами нашей Республики. Среди привычных изделий встречались и необычные. Например, дончане могли приобрести самую настоящую картину из нитей! Используя только тонкую нить и гвозди можно создать все что угодно – даже знак самого Бэтмена!

Праздник прошел на ура!Фото: Татьяна Каралёва

Перекуем мечи на орала

Особенно приятно в этом году дончан удивила выставка кузнечного мастерства. Выбор кованых изделий был просто потрясающий. Желающие могли приобрести себе сувенир прямо с пылу, с жару!

Праздник прошел с размахом и в другом любимом дончанами месте – на бульваре им. Пушкина.Фото: Татьяна Каралёва

- У нас очень большой выбор сувениров. Дончане и гости города могут приобрести кованые розы, подсвечники, литые сувениры на футбольную тематику, миниатюрную пальму Мерцалова и даже вазы из гильз с символикой нашей Республики. Для кузнецов, которые создавали эти вазы, гильза не просто материал для работы, но и возможность сказать всему миру: «Мы перекуем мечи на орала». Также можно купить сувенирную пушку, которая стреляет гильзами, и кованый меч с символикой Донецка. В данный момент все желающие могут подойти к нашим мастерам и выковать себе сувенир на память, - рассказала «Комсомолке» представитель Гильдии кузнецов Донбасса Татьяна.

Для дончан, которые хотят разобраться в тонкостях изготовления символа Донецка, проходил увлекательный мастер - класс по изготовлению прекрасной розы. Полчаса и она в ваших руках. Также для самых юных посетителей парка проходил мастер - класс по гончарному делу. Мальчишки и девчонки были в восторге!

Русские пирожки из печки

Настоящим украшением праздника стала ярмарка национальных блюд. Абхазская, грузинская, азербайджанская, немецкая, конечно же русская кухня и многие другие…Самый настоящий рай для гурмана. Обилие блюд приятно радовало глаз!

Немецкая кухня для истинных гурманов.Фото: Татьяна Каралёва

Внимание дончан привлекала русская печь и настоящий русский самовар. Оказалось, что ему уже больше 100 лет!

- Этот самовар – реликвия моей семьи. Ему больше века. Жителей и гостей города мы будем угощать чайком на дровах из натуральных трав – мяты и мелиссы, - поделилась с «Комсомолкой» дончанка Наталья.

Обилие блюд приятно радовало глаз.Фото: Татьяна Каралёва

К травяному чайку можно было приобрести вкуснейшие угощения русской кухни. Кулебяка, лепешки, пирожки прямо из настоящей русской печки.

- Наша продукция выпекается только на вкуснейших яйцах и молоке, без дополнительных добавок. Все это происходит в русской печи. Мы чтим традиции наших предков, - добавила Наталья.

Быть добру!

Каждый дончанин, который посетил праздник в парке, мог сделать доброе дело и поддержать больных деток Донбасса. Волонтерским центром благотворительного фонда «Быть добру» в очередной раз прошла благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей.

С самого утра в парк Щербакова стали приходить первые посетители.Фото: Татьяна Каралёва

- На нашей выставке все желающие могут приобрести поделки, которые делают больные детки. Приобретая изделия, вы также поддерживаете проект арт-терапия «Краски жизни». Вы можете купить эксклюзивные дощечки с росписью от Анечки Назаренко, заколочки, браслетики, брелочки, - рассказал «Комсомолке» руководитель волонтерского центра «Свет добра» благотворительного фонда «Быть добру» Илья.

Эксклюзивные дощечки с росписью от Анечки Назаренко.Фото: Татьяна Каралёва

Карнавал детских чудес для самых маленьких

Праздник прошел с размахом и в другом любимом дончанами месте – на бульваре им. Пушкина. Около памятнику Александру Сергеевичу состоялась детская культурно-развлекательная программа «Карнавал детских чудес». Ребята играли в веселые игры с аниматорами, участвовали в конкурсах, пели и танцевали. Самые активные получали призы.

Город-герой Донецк отпраздновал свое 149-летие.Фото: Татьяна Каралёва

- Сегодня мы поздравляем детишек и их родителей с праздниками. Деток развлекают аниматоры. Также ребят ждет цирковое представление, шоу мыльных пузырей и концертная программа с участием творческих коллективов. Закончит праздник роллер-шоу! Девчонки и мальчишки получат ценные подарки и хорошее настроение! – сказала специалист первой категории управления культуры администрации города Донецка Марина Аникеева.