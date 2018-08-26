Петр Порошенко в День Донецка стремился быть к нему как можно ближе и ... посетил Авдеевку
Сегодня в многострадальной Авдеевке побывал Президент Украины. Возможно, хотел быть как можно ближе к Донецку в его праздники: День города и День шахтера. В Авдеевке Петр Порошенко подписал очередной закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины. Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях ".
Вот только про обычных дончан в этом законе не говорится, скорее о тех, благодаря кому их жизнь изменилась до неузнаваемости.
- Это закон, за который проголосовала Верховная Рада. Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, внесении изменений в некоторые законы в связи с принятием закона о деоккупации Донбасса. О чем идет речь? Обеспечиваются и гарантируются права украинских войск в связи с проведением операции объединенных сил. В то же время гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. Сегодня, я убежден, это тот шаг, с помощью которого мы двинемся в очень правильном направлении, - провозгласил Порошенко.
Таким образом, участники операции объединенных сил имеют право на все государственные гарантии, предусмотренные для участников АТО, пятый год расстреливающих Донбасс.
Кроме того, местный паблик «Авдеевка – моя Родина» сообщает, что Порошенко принял участие в запуске газопровода «Очеретино-Авдеевка». Правда, забыв сказать, что в Авдеевке уже был газ за несколько дней до приезда Порошенко.
- Мы верили, что не только Авдеевка, а еще 7 соседних сел будут подключены к надежному газоснабжению, - сказал Порошенко. - И нас россияне больше не поставят на колени своим газовым удавкой, газовым шантажом. Мы выиграли Стокгольмский суд и русские заплатят 4,6 миллиарда долларов, - сказал победно Порошенко.
Хоть Гугл помнит обещания.
О том, что запуск системы газоснабжения обещали авдеевцам еще в декабре прошлого года, все, как водится, забыли. Вот уж воистину – отними у человека все, а потом дай ему самую малость, и он будет плакать благодарными слезами, лобызая руку дающего.
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