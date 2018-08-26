Автор Гимна ДНР Михаил Хохлов – о первом исполнении своего труда: Мне хотелось кого-нибудь толкнуть и сказать: «Это я сочинил...»

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-26T10:28:37+03:00

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- Он очень скромный, - сказал о Михаиле Хохлове известный донецкий поэт и бард Владимир Скобцов. – Но, думаю, «Комсомолке» будет интересно с ним пообщаться.

Михаил Хохлов

Скромный – это сейчас, увы, не в почете. А если к скромности еще добавить интеллигентность – то совсем не актуально для современности, если судить о трендах быстро меняющегося мира.

Михаил так не считает, но меня не переубедил. В этом и есть его стержень – верности себе, своему таланту. Он даже не говорит: «Я работаю». Он говорит: «Я служу». Служит театру, и всем, кому не безразлична судьба Донбасса.

Четыре года Гимну, и больше четырех лет войны на Донбассе. Мы немного забыли в суете и какой – то рутине повседневности о том – как все начиналось. Как унижали майданами Донбасс, как хотели поставить на колени. Не удалось. Гимн – об этом.

- Как у вас родился Гимн ДНР?

- Когда 4 года назад я сочинял песню "Славься, Республика!", то никак не мог предположить, что она станет Государственным гимном ДНР.

Я писал патриотическую песню, навеянную эмоциями от происходящего вокруг.

Дело было летом 2014г. в разгар бомбардировок . Бесполётная зона ещё не введена, и мы с супругой из сада нашего дома наблюдали бесконечные развороты самолётов над аэропортом и последующие ракетные авиаудары, оставляющие характерный след на небе. И одна мысль: почему и за что? Мы видели совершенно разную реакцию знакомых и незнакомых людей: от откровенно панической до героико-патриотической.

И как-то сама по себе пришла мысль написать песню. Жизнеутверждающую и гордую.

Патетическую и радостно-торжественную одновременно. Чтобы наперекор всему.

Чтоб вселяла веру в грядущую победу.

Поначалу ничего не получалось. Вероятно сказывалась нервная атмосфера тех дней.

Но в один из августовских дней я сидел за фортепиано и вдруг в открытую дверь услышал какой-то посторонний неестественный звук, доносившийся с улицы. Я выскочил во двор и прямо над собой увидел пикирующий самолёт и отделяющуюся от него ракету.

Через мгновение я понял выражение "дрожь земли". От сотрясения в моём саду с деревьев осыпались ещё зелёные яблоки. Две ракеты разорвались в нескольких кварталах от нас.

Как ни странно, в этот вечер будущий гимн был сочинён. Причём впоследствии особых изменений и исправлений в нём не последовало. В сентябре 2014-го я написал аранжировку и в студии звукозаписи музыкально-драматического театра солист театра Дмитрий Фёдоров спел первый вариант этой песни.

Это уже потом был объявлен конкурс на лучший гимн ДНР, в котором я принял участие. ( Было 40 заявок- Авт.)

А 8 мая 2015г. я узнал, что Государственным гимном ДНР выбрали мою песню.

ФОТО: Личный архив Михаила Хохлова

- До войны Вы больше писали лирику, оформление детских спектаклей. Что изменилось?

- До войны на Донбассе я работал заведующим музыкальной части Донецкого музыкально-драматического театра. Я занимался музыкальным оформлением спектаклей, подбирал, или сочинял к ним музыку ,был режиссёром звукозаписи.

Этим занимаюсь и сейчас.Я горжусь тем, что написал музыку к спектаклям

"Принцессы и горошины","Кот в сапогах","Морозко","Чиполлино","Не всё коту масленница",

"Вишнёвый сад" и другие. Кроме этого сочиняю много в песенном жанре. Мне очень приятно,

что мои песни исполняют солисты нашего театра народный артист ДНР Дмитрий Фёдоров,

Наталья Качура, Алексей Аносов. Наш знаменитый ансамбль

песни и танца "Донбасс" включил в свой репертуар две мои песни: "Молитва за Донбасс" и

"Моё Отечество - Донбасс".Ряд моих песен исполняет солист Луганской филармонии заслуженный артист ЛНР

Сергей Чуйков. Много пишу для Александра Костенко, который не только политический деятель, но и талантливый автор-исполнитель.

Сейчас я работаю звукорежиссёром в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Марка Бровуна.

Вручение медали за трудовую доблесть

- Почему с нами, в Донецке?

- Я приехал в Донецк в уже далёком для меня 1991г. Ведь родом я из Западной Украины. Руководители ансамбля песни и танца "Донбасс" заметили меня на одном из международных песенных конкурсов в Трускавце и пригласили в Донецк в качестве солиста-вокалиста этого ансамбля. Так я оказался в Донецке.

Кстати, мой первый выход "на публику" состоялся как раз на сцене театра, в котором я сейчас

служу.

Потом были концерты, гастрольные поездки по Донбассу, России, ближнему и дальнему

зарубежью. В "Донбассе" я познакомился со своей будущей супругой.С ней мы позже работали

солистами Донецкой областной филармонии. А в 2008 г. поступило предложение продолжить

творческую деятельность в областном музыкально-драматическом театре.

Вы спрашиваете почему я не уехал, когда началась война? - Вы знаете, я родился и вырос

в семье политработника. Меня воспитывал мой дед, один из лучших лекторов-международников советской Украины, который прошёл всю войну, но и после Победы принимал участие в ликвидации бандеровских банд на западной Украине. До того, как стать профессиональным музыкантом, я получал военно-политическое образование в одном из лучших военных вузов СССР. Как поётся в песне Газманова: "Я рождён в Советском Союзе,сделан я в СССР!". Поэтому передо мной не стоял

чью сторону принимать в сложившейся ситуации. Мой дом - здесь. Моя семья, моя работа, моя жизнь - здесь!

- Что, или кто потряс вас наиболее за годы войны?

- Потрясают люди. Обычные, простые люди. Вокруг столько горя, обстрелы, провокации, смерть ходит где-то рядом, но ведь никто не бежит, не паникует.

Простые люди живут сегодняшним днём с надеждой,что наступит завтрашний день. И их поддерживает только вера в доброе будущее.

Я помню, когда ещё центр Донецка сотрясали взрывы, а люди шли на спектакли в наш театр, актёры играли, зрители смотрели, а в зал доносились звуки войны.

Наверное, так было и в блокадном Ленинграде. В этом - несгибаемый дух народа.

У нас с супругой есть очень близкая нам женщина. Она живёт в районе Октябрьского.

Её дом, длинную пятиэтажку часто показывают в новостях. Этот дом буквально

изрешечён снарядами ,в её квартире всё в следах от осколков. А она с подругами, как в старые добрые времена коротает вечера у подъезда и только сообщает нам

по телефону, что, мол, начинается "дискотека", пошли мы в подвал, может до сериала

угомонятся... И съезжать оттуда ни за что не хочет. Этот народ нельзя запугать, нельзя поставить на колени.

- На каких площадках впервые прозвучал гимн ДНР?

- Премьера Гимна состоялась 9 мая 2015 г. на площади Ленина.

Накануне в студии звукозаписи муз-драм театра я и солисты-вокалисты нашего театра работали над окончательной аудио-редакцией Государственного гимна. Я не смог протолкаться поближе к "эпицентру" и стоял в толпе под проливным дождём слушая первое исполнение Гимна. И мне хотелось кого-нибудь толкнуть и сказать: "Это я сочинил..."

Во второй раз гимн звучал 11 мая 2015, в День Республики. Потом, летом 2015-го был Форум Единства на Олимпийском стадионе, где народному артисту ДНР Дмитрию Фёдорову уже подпевали детский хор и весь стадион. Ну,а потом я уже не следил, поскольку на всех торжественных мероприятиях звучал и звучит Гимн, как и предусмотрено Законом о Государственном Гимне ДНР.

Был случай ещё в 15-м году, когда эта музыка ещё не была узнаваема с первых нот. Я шёл в театр через площадь Ленина, на которой проходило какое-то мероприятие. И был духовой оркестр, мне не знакомый.

И тут они заиграли Гимн. Не совсем верно, но свою музыку я всё-таки узнал. После исполнения я подошёл к дирижёру, поблагодарил и намекнул, что в некоторых местах оркестр играл не те ноты. Дирижёр обиженно буркнул, что, мол, как композитор написал - так и играем. А я и говорю: "Так я же композитор!"... После этого было очень душевное общение с искренне благодарными музыкантами.

Могу сказать ещё, что я написал партитуру для симфонического оркестра и хора, а моя супруга - партитуру для духового оркестра и теперь это произведение исполняют симфонический оркестр филармонии, симфонический оркестр и хор оперного театра, государственный духовой оркестр и оркестр военного училища.

- О Вас говорят, как о скромном человеке. Но скромность сейчас - не в почете.

Что для Вас скромность, а не ура - патриотизм?

- Я думаю, скромность всегда в почёте. Знаю, существует афоризм: "Скромность - прямой путь в неизвестность". Может быть. Но скромные люди всегда достойны уважения. Важно ведь не кричать на каждом углу о том, какой я хороший с подробным перечислением заслуг. Заслуги, если они есть, рано или поздно будут замечены.

Когда фанатичное желание быть замеченным, признанным и т.п. становится сильнее моральных принципов, тогда возникают интриги, сплетни, рушится дружба и любовь. Надо просто хорошо и честно делать своё дело, а стремление обратить на себя внимание любым способом- это "ярмарка тщеславия".

Я вижу, как "кое где у нас порой" за патриотическими лозунгами и призывами скрывается общественная бесполезность, беспомощность и даже лукавство.

Конечно, и призывы и лозунги необходимы, как своеобразные указатели правильного пути, особенно для сомневающихся. Но ведь вдумчивые люди к ним относятся, как к рекламе, которую мы каждый день видим и слышим, но которой не очень доверяем, пока на своём опыте не убедимся она действительно правдива. Если я знаю, что моя работа полезна для общества, то меня не надо к ней постоянно призывать по типу: "а что ТЫ сделал для счастья народа ?!" На своём месте каждый должен делать свою работу честно. В этом смысл. И это очень просто.