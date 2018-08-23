Отдых в Седово и Безыменном 2018: Где лучше отдыхать дончанам – плюсы и минусы

СЕГОДНЯ 21:01 2018-08-23T21:20:27+03:00

Отдохнуть в Безыменном не дешевле, чем в Седово, несмотря на близость к передовой

Изменить размер текста: A A

Дончане едут отдыхать на море не только в Седово. Некоторым приходится по душе и поселок Безыменное, который находится в двадцати километрах от самого популярного курорта Республики.

В социальных сетях неоднократно попадаем на фотографии и рассказы об этом месте. Когда информации с населенного пункта становится в разы больше, мы понимаем, что количество отдыхающих растет. И пора лично отправится в Безыменное, чтобы разузнать, почему дончан тянет в этот поселок.

Отдых в Безыменном этим летомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены немного кусаются

Выходим в центре Безыменного и нас тут же отзывают местные пьяницы. Увидев приезжих они решили «сбить» на нужды, но увы – не получилось. Сразу же складывается неприятное ощущение от поселка.

Здесь на одном «пяточке» расположен небольшой рынок и сразу два магазина. Базаром здесь называется место, где стоит всего несколько маленьких переносных столиков, за которыми бабушки продают рыбу, овощи и фрукты. Стоимость таких продуктов в сравнении с донецкими - завышена. Некоторые товары стоят даже дороже, чем в Седово. К примеру, за балык из пеленгаса, такого же размера, как мы покупали там за 250 рублей, здесь просят 450.

Все остальное нужно покупать в магазине. Ассортимент на прилавках обширный. Есть практически все: от хлебобулочных изделий до бытовой химии. Но нет свежего мяса. Можно найти только курицу... и то в заморозке. Цены в магазинах сильно не кусаются, хотя некоторые товары на рубль-два, а где и пять, отличаются от донецких.

Ещё несколько торговых точек есть на окраине, что около трассы.

Проживание стоит столько же

Первым делом отдыхающие занимаются поиском жилья, если таковое не забронировали заранее. Здесь же нет никакого сервиса, поэтому искать комнату приходится с колес. Выдвигаемся на поиски свободных номеров. Жителей, предоставляющих такие услуги здесь намного меньше, чем в Седово. Некоторые дома заброшены – совсем недалеко линия фронта. Что говорить, до многострадальной Саханки – напрямую около пяти километров, до Широкино – десять.

Отдых в Безыменном этим летомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Многие уехали отсюда еще в самом начале войны, - рассказывает местная жительница Валентина Юрьевна. - Сначала поселок практически вымер. Отдыхающих не было. Сейчас некоторые начали возвращаться, да и желающих искупаться в море с нашего берега стало больше.

Действительно, найти ночлег из-за увеличения потока отдыхающих трудно. Точно так же как и в Седово. Цены, кстати, здесь тоже не отличаются, хотя многие ожидаю, что здесь они ниже.

- Беру по 350 рублей с человека, - называет стоимость своих имений владелица частного дворика. – Пока цены такие, в сентябре упадут.

За эти деньги нам предлагают комнату с двумя кроватями, тумбочкой, розеткой. Холодильник общий, а телевизор и вовсе отсутствует, не говоря ужу о вай-фае. Все удобства на улице.

Отдых в Безыменном этим летомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Гостиниц и отелей вы здесь не найдете, - продолжает женщина. - Поэтому довольствуйтесь тем, что есть. У меня всё чистенько и аккуратненько.

- Война пришла, так у них бизнес пошел, - уходя за сумкой говорит Павел. – Наживаются просто.

- А вы бы на моём месте по 50-70 рублей поставили цена, когда у всех в пять раз дороже? – спрашивает нас хозяюшка.

В итоге соглашаемся на предложение. И выполняем второй шаг всех отдыхающих – айда на пляж! К морю!

Побережье радует

Песчаное побережье здесь резко отличается от седовского. В поселке полярника пляжи как соты в улье – все принадлежат разным пансионатам и отделены друг от друга заборами. В Безыменном же это единая широкая полоса с мягким и мелким песком. Даже вода в море визуально кажется чище.

- Сегодня мне звонил товарищ, он сейчас в Седово отдыхает, и сказал, что у них там мор бычка. Все в задохнувшейся рыбе. Запах неприятный стоит, - рассказывает отдыхающий Сергей из Тельманово. – А здесь же все в порядке. Чистенько и опрятно. Ни один бычок, в общем, не пострадал.

Зато местные волнорезы несут в себе опасность. Макеевчанка Ольга Денисенко поделилась с «Комсомолкой» историей, которая приключилась с ее дочерью пару дней назад.

- Уже темнело. Море поднялось. Мы заходили в воду, как вдруг Анька ойкнула, - говорит женщина. - Оказалось, что под толщей воды не было видно бетонную плиту, из которой торчали железяки – их мы увидели уже на следующий день, когда вода опустилась. Дочь сильно, но не катастрофично порезала ногу.

Отдых в Безыменном этим летомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мини-торнадо застал на пляже

Во время нашего разговора спокойная погода и штиль в море сменились ураганным ветром. За ограждением пляжа поднялся столб пыли, который стал закручиваться и надвигаться на нас, как в американских фильмах об апокалипсисах.

После этого на пляже начал твориться бардак. Песок с ракушками, который превратился в вихрь или даже мини-торнадо, стал больно бить по телу. Ничего не слышно, кроме гула. Отдыхающие ладонями прикрывают глаза. Вещи, которые лежали на подстилках, и сами подстилки с берега смело в море. Даже туристические стулья оказались в воде.

- Не видели детскую кепочку? - обращается к нам молодая мамаша, когда всё начало стихать.

- Сумка! Ловите сумку! Там же телефон и документы, - слышно издалека.

Оглядевшись по сторонам, замечаем уносящийся волной головной убор. Выуживаем и отдаем хозяйке. Остальные отдыхающие тоже в поисках своих принадлежностей.

- Вблизи моря такое природное явления может нести за собой страшные последствия, - говорит Никита. - При приближении к морю торнадо становится больше и могущественнее, может закрутиться из воды. Не раз такое видел на Азовском море ещё до войны.

Ехать или не ехать

Заниматься вечером в Безыменном – практически нечем. Кафешек и парков аттракционов мы здесь не нашли. Улицы темнеют и пустеют. Единственным вариантом остаются только посиделки у костра в кругу своей компании. Хотя, для любителей такого отдыха это неплохой вариант.

- Мы приехали на пять дней. И на каждый вечер мы придумываем себе развлечения сами. В игры разные играем. Жарим шашлык, поем песни разные, - рассказывает дончанка Валерия Калинина. - Было бы проще, конечно же, прогуляться по вечерней набережной, где пахнет дымком, морским бризом и сладкой ватой, где из разных уголков доносится веселая музыка. Но для разнообразия нам и такое времяпрепровождение устраивает. Не жалуемся.

- Нам с мужем и детьми подходит такой отдых. Тишина и спокойствие, -говорит ещё одна отдыхающая Татьяна.

- А с детьми не боялись ехать? Линия фронта недалеко.

- Опасения были, но они развеялись, когда здесь отдохнули несколько знакомых нам семей с детьми. Они рассказали, что сейчас вечера пока «тихие». Несмотря на это, многие бояться ехать сюда.

К слову, огромного количества мусора и грязи мы не замечаем. Но сталкиваемся с отсутствием урн. Их здесь – раз-два и обчелся. Изредка можно найти отведенные под отходы картонные коробки.

- Не хочется после себя оставлять хлам на пляже, - говорит отдыхающий Евгений. – Выбрасываем всё в коробки, что по дороге в домики.

А вот на центральном пляже контейнер стоит. Также есть общественный туалет (бесплатный) и раздевалка.