Донецкий борщ: быть или не быть? есть или не есть?

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-22T12:34:00+03:00

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Причем, население Донецка четко разделилось на два лагеря: у одних — это рядовое ежедневное блюдо, вторые же слыхом не слыхивали о таком, хоть и прожили всю жизнь в Донецке. Я принадлежу ко второй половине. Дебаты похлеще политических возникли в соцсетях на страничке Донецкой поэтессы Анны Ревякиной.

Анна Ревякина - талантливый человек талантлив во всем - хочешь стихи, хочешь проза, хочешь борщ. Фото: из личного архива Анны Ревякиной

"Комсомолка" решила обратиться к первоисточнику, поднявшему этот животрепещущий борщевой вопрос, к Анне:

- Аня, откуда вообще возник этот Донецкий борщ?

- Я задумала проект из трех статей "12 причин приехать в современный Донецк" причин, конечно, больше, чем 12, но по старалась выделить какие-то ключевые. Одна из статей была посвящена кулинарии. Донецк в этом смысле уникальный регион, поскольку многонационален. Я описала несколько блюд, которые всем известны - котлету по-донбасски, например, знают все. У нее был хороший пиарщик. Так же описала такое понятие, как донецкий борщ, рецепты которого есть в кулинарных книгах в интернете.

- Чем же донецкий борщ отличается от остальных?

- В моей семье его называли по-разному, в зависимости от того, кто готовил. Борщ по-Донецки, донецкий борщ или же борщ с килькой. То есть, непременный атрибут нашего борща – килька в томате. Готовится как правило летом, подается холодным. Он хорош в любых температурных режимах, но все же чаще холодным. Кроме кильки в томате используют бычки в томате, есть рецепты с бычками свежими, которые предварительно обжариваются и добавляется в конце. Есть рецепт со ставридой. В Одессе тоже готовят борщ с бычками. В Таганроге, как мне написал человек в комментариях, с осетриной. Борщей с рыбой варят много. Но второй непременный ингредиент Донецкого борща - фасоль.

Нам попалась килька с головойФото: Ольга ЖУКОВА

- И когда добавлять кильку?

- Варится обычный борщ, то есть, начинается все с картошки, если с фасолью, то с фасоли, потом капуста, заправка, а в конце добавляется килька. Есть варианты с мясом. Варится бульон - свинина, говядина или "была бы курочка сварила бы борщ и дурочка" - эту присказку, кстати, мне озвучили как нашу, Донецкую – и дальше с мясом и с рыбой. Кто-то давит консерву вилкой перед тем как, кто-то нет. Одна женщина написала в комментариях, что в их семье этот борщ назывался "борщ с глазками". Раньше килька в консервы шла с головами, и вот они бросали в борщ эту кильку с головами, и по всему борщу плавали глазки. Их едят, а они глядят. И вот они до сих пор варят этот борщ, кильки уже без голов, но называют по-прежнему "борщ с глазками".

- Удалось выяснить возраст нашего донецкого борща?

- Моя бабушка варила этот борщ в пятидесятые- шестидесятые. Мама в восьмидесятые. У кого-то в семье история уходит к послевоенным сороковым.

В моей семье не варили такой борщ. Но история про кильку-тюльки у нас есть. История эта косвенно подтверждает факт донецкого борща. Мой дед был главным врачом Авдеевкой больницы. В войну военврачом дошел до Австрии, и был комиссован. Вернулся в Авдеевку, в свою больницу. Больных, раненных много. Их надо кормить. Выручала находившаяся рядом скотобойня, откуда больнице давали кости, на которых варили костные бульоны. И тюлька, за которой в Мариуполь дед снаряжал обозы. Какая-то из комиссий, инспектировавших дедову больницу, сочла, что у деда в хозяйстве сытно и определила ему на откорм детей дистрофиков. Дед уверял, что откормили их благодаря именно азовской кильке. Но про борщ с килькой

- Я, всю жизнь прожив в Авдеевке и Донецке – не могу понять как борщ с килькой прошел мимо?

- Ты не одна такая. Жаркие споры вокруг донецкого борща прошли по всем моим страничкам в соцсетях. Дончане разделились четко на два лагеря: на тех, кто пробовал, ел, продолжает есть, в курсе рецепта. Если не ел, то знает, что такое блюдо существует. И на тех, кто считает, что мы этим борщом создаем какую-то дополнительную литературную реальность, придумали, понимаешь, на ходу, такой себе борщ с килькой. Вот ты, наверное, думаешь, что самые жаркие споры там, где обсуждают политику или Украину с Россией? Нет. Самые беспощадные споры идут на кулинарных форумах. И авторитетные мнения разделились так же. Так, наш писатель-фантаст, заместитель председателя союза писателей Владислав Русанов категорически против борща и был возмущен тем, что такой борщ вдруг всплыл, как килька, в информационном поле. А на стороне донецкого борща выступила Калиниченко Майя Борисовна - директор дома работников культуры, которая подтвердила факт существования такого явления, как борщ с килькой:

- Ну как же, Владислав, - сказала Майя Борисовна, - как же нет, когда есть. Я сама готовила этот борщ тысячу раз. Более того, научила своих сотрудниц его готовить.

Так же на стороне, отрицающей донецкий борщ выступил глава администрации Горловки Иван Приходько:

- Собственно, с его комментария «Я 48 лет живу в Донецке и ни разу не слышал о донецком борще» все и началось. Я начала присылать ему какие-то ссылки, что вот смотрите, есть доказательства, я не голословна. Он возразил, что возможно такой борщ готовится в рамках какой-то одной семьи, но не является традицией Донбасса. И мы решили спросить у людей. Создали опрос – кто ел, кто готовил, кто слышал и, кто вообще не в курсе. Сначала я думала мнения разделятся где-то 30% (кто слышал) и 70% (кто не слышал). Но в итоге мнения разделились где-то 50 на 50. У обеих сторон контрольный пакет акций получился.

Среди моих знакомых, которых опросила на предмет знаний о донецком борще (а это сотрудники, родственники, подружки) нашелся только один человек, который был в курсе. Наша верстальщица Галя – знает-любит-практикует этот борщ постоянно. И как я удивилась самому существованию такого понятия как донецкий борщ, так наша Галя удивлялась, что кто-то в Донецке не варит борщ с килькой. Я помню этот взгляд – на меня смотрели как на шпиона. «хорошо бы ее проверить в МГБ, - как бы говорил взгляд Гали, - а то может она и про «тормозок» не в курсе». Собственно, Галина и выступала в качестве эксперта по приготовлению. Написать и не попробовать, о чем это я – было невозможно.

Собрала подружек в качестве дегустаторов и понеслась. Скажу сразу, в успех предприятия из собравшихся не верил никто. Ибо «борщ с килькой» даже звучит подозрительно, вкусно точно не будет. Ну надо так надо. Были попытки «подогнать под правильный ответ» - сварить на бульоне, заправку сделать на сале, сдобрить чесноком – глядишь – и не испортим килькой борщик. Попытки были пресечены – правда дороже. В конце концов отрицательный результат тоже результат. Килька так килька. Некоторые вообще лягушек вон едят и ничего.

Последняя надежда - мнение врача-диетолога Людмилы Денисенко. Где-то в глубине надеялась, что Людмила скажет - килька в борще - это вредно. Но нет:

- С точки зрения мировой диетологии, борщ – идеальный продукт для очищения организма, поскольку содержит витамины, жир, клетчатку, воду и белок. Жидкость способствует выведению токсинов. Клетчатка вареных овощей – натуральный сорбент широкого спектра действия. Белок обеспечивает обменные процессы. Жир всегда присутствует в борще в процессе приготовления либо попадает туда в виде сметаны. Зелень значительно витаминизирует блюдо. В общем, богатейший кладезь витаминов, источник энергии и вообще — нектар и амброзия в одной тарелке. А если речь о нашем донецком борще с килькой в томате и фасолью - ещё и лучше, белка больше!

Честно высыпали все, до последней килькиФото: Ольга ЖУКОВА

В общем, под чутким руководством Гали, пришлось готовить. Фасоль, картошка, капуста, заправка (томат в заправку надо, свеклу не надо), банка кильки, зелень. Из специй соль и черный перец. К слову, килька в банке у нас была с головами, но глазки не плавали.

Заранее скривившись, все трое приступили к дегустации.

Попробовали.

Дорогие читатели, это реально вкусно. Вкус специфический, но вкусно.

И если вы так же, как мы, до сих пор не отведали донецкого борща, то рекомендую срочно отведать и, я бы сказала, наверстать упущенные прожитые без борща с килькой годы.