О чем писала донецкая газета 35 лет назад: С борта самолета можно заказать такси, а по телевизору посмотреть игру «Динамо» (Киев) и «Жальгирис» (Литва)

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-20T17:10:32+03:00

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Оказывается, машину времени изобрели тогда, когда вышла в свет первая газета. Правда, «отвозит» она только в прошлое. Случайно найденный номер «Вечернего Донецка», датированный 1 августа 1983 года, вызвал у меня много эмоций и воспоминаний. Тридцать пять лет назад этот свеженький номер ежедневки, еще пахнущий типографской краской, вынимала из почтового ящика почти каждая донецкая семья.

Чтение пожелтевших страниц я по привычке начинаю с самой последней. Мысленно возвращаюсь в август 1983–го - в мирный родной город, где я еще учусь в школе, родители моложе меня нынешней, до начала «перестройки» всего два года, до развала СССР и рождения моей дочки – 9 лет, а война в Донбассе начнется не скоро – через 31 год. В 2014 году перестанет выходить и «Вечерний Донецк».

Фильмы показывали в 16 кинотеатрах

В газете можно прочитать, какие фильмы были в репертуаре донецких кинотеатров и что предлагали в магазине «Радиотовары». Фото: Осипова Н.

Программа телепередач на два дня – 1 и 2 августа поместилась вся в верхнем правом уголке страницы. Тогда, помните, было всего три канала: первый и второй общесоюзные и украинское ТВ. В программе на 2 августа по первому каналу в 19:00 – передача «Курская битва». Именно 2 августа в 1943-м в Курской битве погиб мой дед. В это же время по украинскому ТВ анонсировали матч чемпионата СССР по футболу – играли «Динамо» (Киев) и «Жальгирис» (Литва). И что-то мне подсказывает, хоть я и не великий знаток футбола, что дончане тогда болели именно за киевлян.

В кинотеатре «Донецк» был «живой уголок» и игровые автоматы. Фото: В. ХМАРА, С.ЛЕВИ

В киноафише – с 1 по 7 августа – информация о фильмах, которые дончане могли посмотреть в 16 (!) кинотеатрах – «Донецке», «Красной Шапочке», «Кристалле», «Комсомольце»... Кинотеатр «Донецк» тогда был на пике популярности, в нем перед началом сеанса можно было зверей посмотреть, в игровые автоматы поиграть – в общем, получить все удовольствия сразу. Сейчас из всего списка 83-го остался только кинотеатр имени Шевченко. Остальные по разным причинам канули в Лету, сыграло свою роль и появившееся в конце 80-х кабельное телевидение.

Реклама услуг и товаров

В газете можно прочитать, какие фильмы были в репертуаре донецких кинотеатров и что предлагали в магазине «Радиотовары». Фото: Осипова Н.

Кстати, о телевизорах – в той же «Вечерке» 35-летней давности есть уже намек на рекламу. Магазин радиотоваров, расположенный в Пролетарском районе, приглашал жителей города приобрести телевизоры черно-белого изображения стоимостью 140-296 рублей; цветного изображения – 680-790 рублей. А это, между прочим, целое состояние - средняя зарплата тогда была чуть больше 160 рублей в месяц.

В одной из заметок рассказывается о новой услуге – заказе такси прямо с борта самолета: «При необходимости вы передаете заказ на такси стюардессе. Прямо с борта самолета он по радиосвязи передается в специальный диспетчерский пункт. К моменту вашего прилета автомобиль будет вас ждать вблизи аэропорта». Услуга эта доступна пассажирам, прилетающим в Донецк самолетами из Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов.

Уже в те годы Донецкий аэропорт мог принимать все типы существовавших пассажирских и грузовых самолетов. Фото: retroua.com

Это не бред сумасшедшего

Если бы мне в 83-м сказали, что через 35 лет будет привычным делом для каждого не только вызвать такси из самолета, но и говорить сколько хочешь по видеосвязи с друзьями, которые живут в других странах, я бы очень удивилась, но поверила. Но вот чего я не смогла бы даже на минуту представить, что при этом в Донецке не будет аэропорта, который уничтожат во время войны, развязанной Киевом. Сочла бы подобную информацию за бред сумасшедшего. Увы, все, что происходит в Донбассе последние четыре года, воспринимать иначе как умопомешательство - невозможно.

Очень хочется, чтобы спустя еще 35 лет сегодняшний школьник, читая в старой газете о «конфликте на юго-востоке Украины», радовался, что восстановленный аэропорт стал лучше прежнего. А жители большой страны научились бы решать проблемы без войн.