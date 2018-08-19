На Донбасс придут десятки тысяч миротворцев? Как решается судьба края

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-19T13:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Судьба Донбасса стала одной из центральных тем переговоров Путина и Меркель. Осведомленный в закулисной политической жизни главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, написал, что Ангела Меркель изложила президенту России детальный план введения на Донбасс крупного миротворческого контингента ООН.

"На встрече Меркель - Путин, канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбас (30 - 40 тысяч) и создание там международной администрации", - написал Алексей Венедиктов.

Что об этом думают на Донбассе? "КП" спросила у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко:

- Разговоры о миротворцах идут уже не один год. Проблема в том, что Украина и США вкладывают в это одно значение, а Россия - другое. Москва хочет, чтобы миротворцы стояли по линии фронта и не давали стрелять ВСУ и нацбатам, тем самым создавая возможность для работы миссии ОБСЕ. Киев и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы миротворцы отрезали ЛДНР от России, а идеале - создали коридор для продвижения ВСУ в Донецк и Луганск.

- Какова позиция Киева?

- Официальный Киев, как это следует из закона о реинтеграции Донбасса, рассматривает только один путь разрешения конфликта - деконструкция органов власти ДНР и ЛНР, разоружение или уничтожение корпусов Народной милиции и последующие местные выборы по украинским законам под украинским контролем. Те, которые обстреливали Донбасс, убивали его жителей - хотят решать судьбу миллионов человек... Кстати, голосовать за президента не дадут - Аваков уже пообещал 5-10 лет поражения в правах и репрессии против "сепаратистов".

- А как теперь быть с законом "Об особом статусе Донбасса"? Там, с 2014 - го года все время говорится о мирных договоренностях...

- Мирные договоренности мы наблюдаем каждый день. В этом году истекает срок действия так и не вступившего в силу закона об особом статусе Донбасса. Но при такой жесткой позиции и обещанных репрессиях - кому и зачем нужен этот особый статус? Разве что найти повод оставить блокпосты и блокировать свободное перемещение граждан под любым поводом? Помнится, Тимошенко еще 2004 году обещала обернуть регион колючей проволокой...

Таким образом, без уточнения характера миротворческой миссии и полномочий, а также состава ее членов, вопрос введения "голубых касок" остается скорее политическим маневром, нежели реальной перспективой.