Политолог: Перенес выборов в ДНР и ЛНР имеет здравый смысл

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-19T12:55:29+03:00

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На прошлой неделе общественники Республик Донбасса выступили с предложением – перенести выборы Глав ДНР и ЛНР. Особенно заинтересованы в этом шаге в Луганске. Исполняющий обязанности руководителя государства - Леонид Пасечник занял пост в ноябре прошлого года. Его планы и действия воодушевили народ, и все хотят увидеть конечный результат.

- Я и мои коллеги хотели бы увидеть результат работы над прекрасной программой Пасечника, - говорит исполняющий обязанности ректора Луганского национального университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев. - Увидим результаты и тогда сможем судить о команде. Давайте дадим им время, оценим, а потом вернёмся к выборам.

Политолог Владимир Корнилов тоже считает, что нужно повременить с проведением голосования. Он считает, что выборы главы ДНР, ЛНР и депутатов Народных Советов в условиях осадного положения противоречит здравому смыслу.

- Да еще и в условиях вялотекущего Минского процесса, где в любой момент могут принять решение о проведении выборов по какой-нибудь особой, хитрой формуле, - сказал он.

Поэтому Владимир Владимирович делает вывод, что самым лучшим временем для проведения выборов станет тот день, когда на Донбассе перестанут греметь пушки и строчить автоматы, когда наступит мир.

- Вот кто-то может себе представить, чтобы в СССР проводились выборы во время Великой Отечественной? – приводит пример Корнилов из истории. - А ведь согласно сталинской Конституции избирать очередной Верховный Совет СССР должны были аккурат в 1941 году. А выборы были проведены в 1946-м, уже после войны.

Многие жители Луганской и Донецкой Народных Республик не поддерживают перенос выборов глав и депутатов. Но председатель организации профсоюза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль уверен, что с точки зрения демократии проблем здесь нет.

- Республики продолжают реализовывать те принципы, на которых они была построены, - рассказывает он. - Сегодня принцип народовластия, влияния людей на экономические, политические, общественные процессы сохраняется. Государство действительно народное, и никакой угрозы этому народовластию в связи с переносом выборов не возникает.

Олег Коваль подчеркивает, что продление полномочий главы Республики и депутатов Народного Совета позволит на данном этапе более результативно выстраивать государственную и общественную деятельность.

- Это правильный, целесообразный в сложившейся ситуации ход, который мы должны сегодня сделать. Поэтому я его поддерживаю и думаю, что, понимая ситуацию, его поддерживает и большинство жителей Республики. Более целесообразно сегодня реализовывать поставленные задачи и на год перенести выборы – в интересах Республики и ее граждан, – добавил он.