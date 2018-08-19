2018-08-19T12:55:29+03:00
Политика

Политолог: Перенес выборов в ДНР и ЛНР имеет здравый смысл

Общественники считают, что голосования во время войны – неуместны
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: cont.wsФото: cont.ws
Изменить размер текста:

На прошлой неделе общественники Республик Донбасса выступили с предложением – перенести выборы Глав ДНР и ЛНР. Особенно заинтересованы в этом шаге в Луганске. Исполняющий обязанности руководителя государства - Леонид Пасечник занял пост в ноябре прошлого года. Его планы и действия воодушевили народ, и все хотят увидеть конечный результат.

- Я и мои коллеги хотели бы увидеть результат работы над прекрасной программой Пасечника, - говорит исполняющий обязанности ректора Луганского национального университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев. - Увидим результаты и тогда сможем судить о команде. Давайте дадим им время, оценим, а потом вернёмся к выборам.

Политолог Владимир Корнилов тоже считает, что нужно повременить с проведением голосования. Он считает, что выборы главы ДНР, ЛНР и депутатов Народных Советов в условиях осадного положения противоречит здравому смыслу.

- Да еще и в условиях вялотекущего Минского процесса, где в любой момент могут принять решение о проведении выборов по какой-нибудь особой, хитрой формуле, - сказал он.

Поэтому Владимир Владимирович делает вывод, что самым лучшим временем для проведения выборов станет тот день, когда на Донбассе перестанут греметь пушки и строчить автоматы, когда наступит мир.

- Вот кто-то может себе представить, чтобы в СССР проводились выборы во время Великой Отечественной? – приводит пример Корнилов из истории. - А ведь согласно сталинской Конституции избирать очередной Верховный Совет СССР должны были аккурат в 1941 году. А выборы были проведены в 1946-м, уже после войны.

Многие жители Луганской и Донецкой Народных Республик не поддерживают перенос выборов глав и депутатов. Но председатель организации профсоюза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль уверен, что с точки зрения демократии проблем здесь нет.

- Республики продолжают реализовывать те принципы, на которых они была построены, - рассказывает он. - Сегодня принцип народовластия, влияния людей на экономические, политические, общественные процессы сохраняется. Государство действительно народное, и никакой угрозы этому народовластию в связи с переносом выборов не возникает.

Олег Коваль подчеркивает, что продление полномочий главы Республики и депутатов Народного Совета позволит на данном этапе более результативно выстраивать государственную и общественную деятельность.

- Это правильный, целесообразный в сложившейся ситуации ход, который мы должны сегодня сделать. Поэтому я его поддерживаю и думаю, что, понимая ситуацию, его поддерживает и большинство жителей Республики. Более целесообразно сегодня реализовывать поставленные задачи и на год перенести выборы – в интересах Республики и ее граждан, – добавил он.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
Председатель профсоюзов ЛНР уверен, что перенос выборов – уместный шаг
Политолог Владимир Корнилов о переносе выборов в ДНР и ЛНР: Выборы в условиях осадного положения противоречит здравому смыслу
Выборы в ЛНР: Общественники предлагают оставить на по посту Главы Леонида Пасечника до 2023 года
Китай участвует в войне в Донбассе, но в Поднебесной об этом не знают
«Полет нормальный»: в компании «Феникс» заявили об улучшении сети 3G
Наполеоновские планы ВСУ! Хотят сбить беспилотник ОБСЕ и обвинить ДНР
Обстрелы в ДНР: на линии разграничения наступило затишье
Горловка опять под огнём ВСУ. Пока информации о пострадавших нет
Яблочный спас 2018: Что нужно знать о празднике
С понедельника в Донецке появится новый автобусный маршрут
Желобок наш: народная милиция опровергла заявления украинских СМИ об уничтожении позиции ЛНР
Жители Красного Луча спасли соседей из пожара
«Красный Крест» рассказал подробности вчерашнего обстрела
В ЛНР достаточно препаратов от укусов змей
За вчерашний день Украина выпустила по Донбассу 97 боеприпасов
Погода в Донецке: сегодня всего до +30
Украине осталось 20 лет? В стране на 100 умерших — 55 рожденных
Обстрел Старомихайловки 17 августа: 8 домов и ЛЭП повреждены