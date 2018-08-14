Украинский суд отказался посмертно судить Гиви

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-14T14:19:15+03:00

Хотя еще в апреле утверждал – «рассмотрению дела быть несмотря ни на что»

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Главная военная прокуратура незалежной бьет тревогу. Апелляционный суд Днепропетровской области вернул дело в отношении легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

- Толстых не был надлежащим образом уведомлен о начале уголовного производства против него, а кроме того, не находится в международном розыске, - вот так ответил суд, отмечая, что в материалах делах присутствует и официальный отказ Интерпола объявить Гиви в розыск.

Прокуроры в полном недоумении. Они подали апелляцию на решение первой инстанции, где настаивают пустить дело в разработку.

В то же время департамент контрразведки Службы безопасности Украины передал суду информацию о гибели Толстых. По их данным, Гиви был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете. А насколько известно судить человека, которого уже нет – невозможно. Правда подтвердить эту информацию, по их словам, не представляется реальным, за неимением доказательств.

- Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы о смерти, выданный учреждением здравоохранения или судебно-медицинским учреждением, решение суда об установлении факта смерти лица в определенное время или об объявлении лица умершим, - апеллируют в прокуратуре. - Сообщения средств массовой информации, а также сведения из любого другого источника не является основанием, чтобы считать лицо погибшим.

Не смотря на все доводы и прения прокуратуры – суд остался при своем мнении и категорически отказался рассматривать дело.

Повестка в газете

Хотя еще в апреле этого года Павлоградский суд Днепропетровской области не хотел закрывать дело, ни под каким предлогом. И даже вызывал, уже погибшего, Михаила Толстых на заседание. Повестку опубликовали в газете в разделе «объявления». В тексте сказано:

«Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области по криминальному делу №185/7518/16-к по обвинению Толстых Михаила Сергеевича в совершенном преступлении, вызывает обвиняемого на подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года в 09:00, которое будет проводиться главным судьей Самоткан Н.Г.

После опубликования объявления в прессе обвиненный считается уведомленным о времени, дате и месте рассмотрения дела. В случае неявки обвиняемого дело будет рассмотрено без его присутствия», - говорится в объявлении.