Александр Захарченко объявил войну хамству и поборам на пограничных блокпостах

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-13T14:57:35+03:00

На выезде из Горловки в сторону Артемовска автобусы и автомобили стоят в три ряда. Фото: ВКонтакте

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Тогда Александр Захарченко дал указания руководителям силовых ведомств, чтобы навели порядок. Увы, спустя год жалоб со стороны дончан стало отнюдь не меньше.

«ИХ НЕНАВИДЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ УКРАИНЦЕВ»

- Я инвалид 2-й группы, пострадала во время обстрела 2 сентября 2014 года – мне оторвало правую ногу, - написала на имя Главы ДНР Оксана Сердюк из Енакиево. - 3 апреля этого года мне необходимо было выехать на территорию Украины. Простояла три часа в льготной очереди, за это время не пропустили ни одного человека. Подошла поговорить с начальником, но военные грубо вытолкали меня из помещения, никто даже не захотел меня слушать. Я им объясняю, что услуги нет – сходить в туалет не могу, присесть – ноги нет. Они мне ответили: «Так что вам - горшок дать?» В результате я простояла пять часов, прежде чем меня пропустили. Я попросила проверить, все ли льготники стоят в очереди, так как видела, что лезут все кому не лень. Но меня проигнорировали и вообще по-хамски отнеслись.

- Я пенсионерка, вынуждена ездить на территорию Украины каждые 57-58 дней, - говорится в обращении дончанки Натальи Раевской. – На то, чтобы пересечь КПП «Еленовка» на автобусе, нужно потратить 9 часов. Основная очередь – 100-130 машин: справа – льготники, слева – карманники (те, кто платят мзду за быстрый проезд нашим служащим). Очереди продаются».

- На КПП «Еленовка» берут по тысяче рублей, - подтверждает слова Раевской Сергей Гончаров из Донецка. - Деньги просят класть в пачки сигарет или в пакеты, очередь продают. Слов нет, это бесит всех. Их (таможенников ДНР. – Ред.) ненавидят больше, чем украинцев.

Эти письма Александр Захарченко зачитал вместе с другими обращениями жителей на состоявшейся на минувшей неделе встрече с руководителями Минобороны, МВД, МГБ, МЧС, Министерства доходов и сборов, администраций приграничных городов.

На КПП «Горловка» ремонт сделали, но на скорость прохождения осмотра это серьезно не повлияло. Фото: twitter.com/gorlovkatoday

ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

Дончане жалуются на хамство пограничников и таможенников, некорректное поведение и даже прямые оскорбления и угрозы, сообщает официальный сайт Александра Захарченко av-zakharchenko.su. Люди пишут о многочасовых очередях, изнурительных проверках, об отсутствии элементарных условий на КПП. В нескольких жалобах говорится, что сотрудники на пунктах пропуска позволяют себе издеваться даже над самыми незащищенными людьми – стариками и инвалидами. Кроме того, множество обращений касается процветающего на КПП бизнеса – перепродажи очереди, из-за чего люди вынуждены по 7-8 часов простаивать на границе.

- Таких писем сотни и тысячи, я выбрал лишь несколько, - заявил Захарченко. - Коллеги, многие из нас воевали, были ранены, прошли страшные вещи. Для чего? Для Республики. Для того, чтобы жить в государстве, где подобный беспредел невозможен. Когда я читаю такие письма от людей, мне стыдно за вас.

Александр Владимирович извинился перед жителями за хамское поведение некоторых сотрудников силовых ведомств.

Глава Республики поручил силовикам сократить время перехода жителями КПП, осмотр транспорта проводить совместно пограничниками и таможенниками. Главы горадминистраций должны контролировать санитарное состояние пунктов пересечения границы.

- Хочу обратиться ко всем: с сегодняшнего дня хамство чиновника и сотрудника правоохранительных органов будет приравниваться к должностному преступлению. Может, показательные наказания научат нерадивых работников уважать людей, - подчеркнул Глава государства.

А по поводу перепродажи очереди Александр Захарченко дал поручение МВД составить пофамильный список всех, кто занимается таким «заработком». После этого будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности таких дельцов.

Также Глава ДНР отметил, что для государственных перевозчиков на всех КПП должна выделяться льготная очередь.

- Государственный сервис должен быть качественнее, чем сервис частных лиц, - подчеркнул Александр Захарченко.

На выполнение поручений он дал министрам месяц.

НУЖНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОПУСКА

На совещании глава администрации Горловки Иван Приходько предложил ввести электронную систему пропусков через КПП на линии разграничения. - Проверка людей по электронному пропуску гораздо ускорит дело, но для этого нужна общая база, – заявил Приходько.

Напомним, что Украина уже давно работает по этой системе. И ее можно было начинать внедрять еще год назад, когда начали поступать жалобы на работу блокпостов на границе.

Кстати, по поводу КПП «Еленовка» уже принято решение, которое позволит ускорить прохождение очереди. Глава МЧС Алексей Кострубицкий сообщил, что расположенный на линии разграничения в направлении Волновахи КПП перенесут на 150 метров.

- Будем оборудовать КПП «Еленовка» по принципу КПП «Горловка». Мы уже приготовили необходимые для этого материалы, и в течение августа – начала сентября там тоже будут созданы комфортные условия. По «Еленовке» могут немного измениться сроки по причине, что сам пункт пропуска будут переносить вперед. Поэтому когда будет решен вопрос с переносом, тогда мы продолжим работу по благоустройству, - заявил Кострубицкий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родственникам погибших бойцов помогут оформить документы

Еще одно важное решение совещания с силовиками касается получения родственниками погибших защитников Республики документов о прохождении военной службы.

- Матери и жены погибших бойцов часто получают отписки, а не подтверждающие документы, - сказал Александр Захарченко. – Наша святая обязанность обеспечить семьи наших павших товарищей всем необходимым. Поэтому приказываю Министерству обороны выдавать справки о прохождении службы и гибели родных на фронте всем, кто обратится за такими документами. Я понимаю, что будут те, кто воспользуется этим, но мы живем в нормальной стране, и таких людей будет немного. Разберемся с ними после победы. Но родственников героев надо благодарить, а не обрекать на непонимание чиновников и бюрократические препоны. Это мой личный приказ!