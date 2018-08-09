Грэм Филлипс: Меня арестовывали десять полицейских на четырех машинах

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-09T14:03:17+03:00

Корреспондента задержали из-за того, что он без разрешения снимал лондонскую выставку, посвященную десятилетию событий в Южной Осетии

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Вчера у грузинского посольства в столице Великобритании полицией был задержан известный на Донбассе независимый журналист Грэм Филлипс.

По словам посла Грузии в Великобритании Тамары Беручашвили, причиной ареста стали антигрузинские и антинатовские выкрикивания во время выставки, посвященной десятилетию событий в Южной Осетии.

- Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филлипса, - сказала Беручашвили.- Он без разрешения снимал выставку, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял Грузию в предоставлении британской аудитории неверной информации.

Британский журналист за время войны на Донбассе стал любимцем для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и России. Поклонники Филлипса в социальных сетях стали делиться недоумением и высказывать слова поддержки.

- Держись, мы с тобой! Будь там аккуратнее, - пишет пользователь в ВКонтакте Дмитрий Жаркий. – Потому что всем уже понятно, какая в Англии демократия и свобода слова.

Британский журналист прославился благодаря военным репортажам из Донбасса. Фото: личный архив Грэма Филлипса

Спустя несколько часов Грэма выпустили с полицейского участка. Под залог.

- Они (полиция, - Авт.) конфисковали мои камеры и все материалы, - пишет Филлипс на своей странице в соцсети. - Меня хотят обвинить в «посягательстве» на открытую общественную выставку.

Поклонники журналиста предложили начать сбор средств на новую технику, чтобы он смог продолжать свою профессиональную деятельность.

- С миру по нитке – Грише новую камеру, - пишут в соцсетях.

Кроме этого независимый британский журналист поделился и подробностями своего задержания.

- Меня арестовывали около десяти полицейских, некоторые из них были вооружены, - рассказывает он. - Также было три-четыре машины и фургона. Это все было направленно ради одного человека с камерой.

В Киеве с радостью отнеслись к аресту Грэма Филлипса, но когда тот оказался на свободе, вокруг этой темы зависла тишина. Однако посольство Украины в Великобритании призвала местные власти расследовать деятельность, как они выразились, «кремлевского пропагандиста».

- Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку» пропагандиста России» на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы направили министерству иностранных дел Британии – заявили в украинском посольстве.

Кстати

Для британского независимого журналиста это не первое задержание. Одним из последних стал арест в Риге и запрет въезда в Латвию. Тогда правоохранительным органам не понравилось, как Грэм попытался спросить участников «марша легионеров СС», зачем они прославляют фашизм. Филлипса тут же обвинили в провокации и отвезли в участок.