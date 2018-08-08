Купаться летом в ДНР опасно для здоровья

СЕГОДНЯ 16:56 2018-08-08T17:48:00+03:00

Качество воды не соответствует нормативным показателям во всех водоёмах Республики, за исключением Азовского моря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из 69 водоёмов СЭС рекомендует только один – Азовское море.

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Не у всех жителей Республики есть возможность выбраться в отпуск на море. На российский, турецкий и даже украинский курорт попросту не хватает денег. А провести свои выходные на местном побережье в Седово хотят далеко не все. При этом многие дончане не отказываются от соблазна окунуться в зной в ближайшем водоеме или поехать на именитые водохранилища в районе Зуевского ландшафтного парка или Амвросиевки.

К сожалению, мало кто задумывается насколько такие купания чреваты для здоровья. Чтобы разобраться почему, мы обратились в Республиканскую санитарно-эпидемиологическую станцию.

Превышает в 14 раз и более

- Мы регулярно следим за качеством воды в весенний, летний и осенний периоды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, качеством очистки и обеззараживания шахтных стоков, - рассказывает заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Ольга Сабодаш. – Проведенные в июле исследования показали, что качество воды не соответствует нормативным показателям во всех водоёмах Республики, за исключением Азовского моря.

Заиленность в жару создает идеальные условия для кишечных палочекФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Всего на территории Республики 69 водоёмов, которые определены как места массового отдыха. Один из них - Азовское море. Именно в нём СЭС рекомендует купаться. Остальные 68 непригодны для этого в летний период. Из-за заиленности в жару в воде создаются термостатные условия, которые способствуют размножению кишечных палочек.

- Индекс загрязнённости кишечными палочками колеблется от 24 тысяч до 70 тысяч и более, при норме пять тысяч, - продолжает Ольга Вадимовна. - Такая ситуация ежегодно регистрируется на протяжении всего летнего периода.

Многолетние наблюдения показали, что вода в местах купания отличается от санитарных норм по цветности, окисляемости, жесткости и содержанию сульфатов. Также есть отклонения по нефтепродуктам и азоту аммиака.

Индекс загрязнённости кишечными палочками от 24 до 70 тысяч, при норме пять тысячФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вспышек заболеваний нет

- Как обстоят дела с популярными местами в районе Зуевки, Амвросиевки, Нижней Крынки?

- Как и все остальные, они не отвечают требованиям законодательства по санитарно-химическим и микробиологическим показателям качества воды и из-за отсутствия благоустройства прилегающей территории.

- Неужели Азовское море намного чище?

- На протяжении всего лета в нём купаться безопасно. По опыту прошлых лет можно сказать, что превышения показателей бактериальной загрязнённости воды там не фиксировались.

- Были ли в Республике вспышки заболеваний острыми кишечными инфекциями?

- Инфекционная заболеваемость, связанная с купанием населения в водоемах, за последние четыре года не регистрировалась.

Высокая заиленность

- Как желающие окунуться в наших водоёмах узнают об опасности?

- Мы информируем население о том, что это может вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями. Также в адрес районных и городских администраций направляем письма. После их получения специалисты устанавливают информационные знаки в прибрежных зонах.

- Что помимо табличек?

- С жителями ведётся санитарно-просветительная работа. Мы размещаем публикации в прессе, готовим репортажи для телевидения, проводим с сотрудниками МЧС совместные рейды по местам отдыха.

- Почему у нас вода непригодна для купания?

- На это влияют стоки ливневых и талых вод с территорий жилых застроек и промышленных площадок, которые загрязнены нефтепродуктами и вредными веществами. А еще сброс высокоминерализованных шахтных вод. Также бактериальное загрязнение воды вызывают сбросы фекалий из жилых домов, где нет канализации. Заиленность в городских водоёмах часто связана с отсутствием очистительных работ. В результате заиления нарушаются процессы реаэрации воды, происходит цветение водорослей, которые поглощают кислород. И самоочищение водоёмов ухудшается.

Очищали ещё при Союзе

- Когда в последние годы проводились очистки?

- Последние регулярные очистки водоемов от ила и опасных предметов проводились еще во времена Советского Союза в 70-80 годы прошлого века. В 2010 году была начата очистка земснарядом дна Нижне-Кальмиусского водохранилища. Однако, в связи с отсутствием финансирования, работа была приостановлена и больше не возобновлялась. Сейчас очистка не проводится.

- Нарушителей у нас привлекают к ответственности?

- Мы проводим обследования прилегающих к водоёмам территорий. Проверяем места массового отдыха населения вблизи водоёмов. За полгода провели более шестидесяти проверок и выявили 13 объектов с нарушениями санитарного законодательства. Их руководителей наказали в административном порядке.

В общем-то, каждый человек лично решает: купаться в наших водоёмах или нет. Но перед тем как зайти в воду желательно задуматься: а стоит ли оно того?