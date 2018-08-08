СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-08T14:18:18+03:00

Хромой щенок мог быть обречен, если бы однажды в его жизни не встретилась хозяйка-спортсменка

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Острые ушки, длинная мордочка, хрупкие ножки, невысокое поджарое тело с рыжей шерстью – все в этой собачке напоминает лисичку. Разве что хвост подкачал, далеко ему до лисьего. Собаку зовут Шпилька, ей 10 лет и, если бы собаки умели вести социальные сети, у нее был бы самый умопомрачительный инстаграм и захватывающая страничка в Фейсбук.

Несмотря на 10-летний возраст, она полна энергии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Шпилька - талисман

Шутка ли – вместе со своей хозяйкой – чемпионом Украины по парусному туризму, многократным призером международных соревнований – дончанкой Ольгой Дмитрук она преодолела на катамаране «Мистраль» более 4 тысяч километров водной стихии! И если бы Шпилька действительно вела бы свой Фейсбук, то написала бы там среднему обывателю: «А чего добился ты? Вот я побывала на нескольких морях, водохранилищах и реках, я знаю, что такое потеряться в барханах, как опасны бывают пауки и бакланы, насколько коварны дикие коты Крыма, а ты сидишь в Фейсбуке и жалуешься на жизнь».

Когда понимание не нуждается в словах. Фото: Екатерина Шрага

И она имела бы на это право, ведь в ее послужном списке Азовское, Чёрное, Каспийское моря, реки: Днепр, Псёл и Волга, Кальмиусское, Краснооскольское, Старобешевское, Печенежское, Днепровское, Днепродзержинское водохранилища.

Мне доводилось пару раз участвовать в местных регатах, в том числе на Олином «Мистрале». И скажу я вам, это реально страшно! Мы попали в сильный шквал, наше судно поднимало и опускало, так что сердце мое то падало в пятки, то подпрыгивало к горлу, глазами я с ужасом следила за исчезающим берегом, а рукой намертво вцепилась в какой-то трос, волны захлестывали через борт, а парус гремел от ветра. Мой взгляд упал на Шпилю. Та, абсолютно мокрая, спокойно лежала на палубе, прижавшись к ней всем телом и подняв свою лисью мордочку. Иногда, в зависимости от поворотов катамарана, она переходила на другую менее ветреную сторону, глаза ее, полуприкрытые от ветра, выражали блаженство – она в своей стихии. Мне даже стыдно стало - мы обе дрожали, только я от страха, а она, такая мелочь, от холода. Страха в ней не было и близко. Когда мы наконец приблизились к берегу, Шпилька спрыгнула вдруг в воду и поплыла впереди, с тем, чтобы уже на суше отряхнуться и встречать нас, как вроде бы и не она только что с нами ходила в море.

Ее жизнь могла окончиться в грязной подворотне, как и любой дворняжки. А она увидела мир. Фото: Лидия Горелова

- Я ее называю микроволчицей морей, - смеется Ольга, а Шпиля, будто понимает, что речь идет о ней, улыбается и глазами, и всей пастью так, как могут улыбаться только собаки. – Оставить ее на берегу просто нереально, она весь лагерь перевернет, будет скулить и отчаянно визжать, даже если на поводке будет, никому не даст покоя. Даже дома, когда она видит, как я достаю рюкзак и только начинаю готовиться к походу, ходит за мной как привязанная и заглядывает в глаза, чтобы не дай Бог про нее не забыли.

Даже песня под гитару без нее не обойдется. Фото: Юрий Протасов

Однажды Оле пришлось ее оставить дома. В тот раз экспедиция не задалась сразу, бесконечные форс-мажоры не прекращались, а в последний момент сорвался поход в Турцию, вернулись домой расстроенные и поняли – Шпилька – это их морской талисман, без него удача отвернулась.

Воспитанная азиатами

Когда-то 10 лет назад Оля не смогла ее оставить на улице, хотя у нее уже были собаки, да не плюшевые карманные игрушки, а две грозных азиатских овчарки.

Спортсменка в щенячьем возрасте. Фото: Юрий Протасов

- Мы возвращались с собаками с прогулки и вдруг под ноги нам кинулся маленький желтый щенок, - вспоминает Ольга. – Я разглядела щенка, он хромал, припадая на заднюю ножку, мои звери рыкнули на него, пытаясь отогнать. Но уже тогда упрямства этой крохе было не занимать, малявка увязалась за нами. Куда мне было брать еще одну собаку? К тому же боялась, что мои собаки ее разорвут. Я определила найденыша к соседке, которая успешно пристраивала кошек и собак. Но как-то запал этот щенок мне в сердце. Пришла за ним через три дня. А соседка говорит, что он всех ее хвостатых постояльцев строит, невзирая ни на возраст, ни на размеры. Очень отважный! Это меня покорило окончательно. Подумала, что там, где есть две большие собаки, мисочку для маленькой найти всегда можно. Так у нас появилась Шпилька.

Встреча с Ольгой изменила жизнь донецкой дворняжки. Фото: Татьяна Орлова

Азиатские овчарки приняли щенка не сразу, по-своему воспитывали, но силу свою всерьез на новой соседке не применяли. Шпилька же в их компании чувствовала себя еще более смелой, правда субординацию собачью соблюдала.

"Азиатское" воспитание. Фото: Александра Пилипец

- В свой первый поход по Днепровскому водохранилищу – на регату «Кубок Днепра» - она отправилась, когда ей было 3-4 месяца. Шпильку решила взять с собой, рассудив, что щенков так и нужно воспитывать, – она гладит за ухом свою любимицу. – Уже тогда, несмотря на щенячий возраст, это была полноценная собака – умная, послушная, надежная. Ни дня на поводке не ходила, но всегда была рядом. Бывало отвлечется, затем глазами меня найдет и снова продолжает свои собачьи дела. Благодаря своим природным инстинктам и ловкости, оказалась хорошей охотницей – голуби, фазаны, суслики, черепахи, ежи, змеи, большие крымские кузнечики - список трофеев может быть очень длинным. Она позже даже на дельфинов пыталась охотиться!

В азарте охоты. Фото: Ольга Дмитрук

В том первом походе Шпилька как раз и проявила свою охотничью сущность – находила дохлых чаек и с щенячьей игривостью притаскивала добычу в лагерь, наполняя воздух в округе запахом падали и усеивая перьями стоянку парусников. Она искренне не понимала, почему люди не принимают ее даров и не хотят играть такими игрушками!

Матрос спит, служба идет. Фото: Иван Антипов

- Через год мы отправились на Черное море на регату «Кубок Крыма». Там волнение посильнее будет, чем на реке. У Шпильки впервые приключилась морская болезнь, пытались ее с дежурными на берегу оставлять возле палатки – она ни в какую, лает, рвется и такое горе в глазах, пришлось брать на борт, - рассказывает Оля о приключениях Шпильки. – Но это что! На мысу Киик-Атлама собаку укусило какое-то ядовитое членистоногое, от которого у бедняги случились галлюцинации – она лаяла в пустоту, на кого-то кидалась, бегала по всем катамаранам, пока не забылась сном.

Охотничья стойка на сусликов. Фото: Юрий Протасов

Покорительница морской границы Украины

Но самым незабываемым стал в 2012 году поход вдоль всей морской границы Украины.

- В том году мы со Шпилькой и друзьями совершили первый и, боюсь, последний в мировой истории поход вдоль всей морской границы Украины на разборных надувных парусных катамаранах, - не перестает удивлять меня Ольга. - Кстати, в Одессу собачка прибыла контрабандой, т.к. был запрет на провоз собак в плацкартном вагоне.

А потом на Тендровской косе она плавала в холодной воде среди медуз-корнеротов и в компании ската. На этом ее приключения не окончились.

"Разве можно этих людей оставить одних?!" - думает Шпилька. Фото: Владислав Ульянов

- в Каркинитском заливе во время усилившегося ветра и поднявшейся волны выпрыгнула за мною за борт, когда я решила окунуться, только я-то держалась рукой за палубу, а ее волны разу отнесли от катамарана, пришлось проводить спасательные работы по вылавливанию собачки в нескольких километрах от берега. А потом недалеко от урочища Рожкова нас накрыл резкий шквал, ветер дул в корму, погасить скорость катамарана было невозможно. Ветер буквально вынес "Мистраль" на берег с силой катапульты, а Шпилька кувырком вылетела на сушу и несколько метров делала сальто по песку. Всех ее приключений и не перечислишь!

Эти тоненькие ножонки набегали тысячи километров по всему морскому побережью Украины - почти от Румынии до России; бегали они по побережьям России и Казахстана. И везде, несмотря на усталость, она исправно охраняла лагерь, постоянно на кого-то охотилась, в общем показала себя Настоящей Собакой.

Две спортсменки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дворняжка или декорашка?

- Я не знаю, почему люди так стремятся заводить породистых собак, иногда буквально зацикливаясь на определенной породе. Дворняжки — это очень толковые и преданные друзья. Кроме того, самой природой, генетикой все в них заточено на выживание. Их плотная, жесткая шерсть не требует большого ухода, конституция у них крепкая и сухая. А у декоративных и зачастую даже служебных собак уже встречаются признаки изнеженности. Кроме того, дворняжка очень мудрая, умеет выстраивать отношения с другими людьми и собаками. Кто никогда не держал такую собаку, даже не понимает, какая большая разница между дворняжкой и декорашкой. Часто одинокие люди или женщины с нереализованным материнским инстинктом выбирают себе питомца, которого нужно окружить гиперопекой. Это настоящие танцы с бубнами вокруг животного: дорогущие корма, бесконечные консультации ветеринаров по поводу слабенького здоровья, костюмчики, украшения, стрижки-укладки. Это еще и повод продемонстрировать остальным свой доход и беспримерную щедрость, а также обрести смысл жизни. Беспроблемная собака таким людям попросту неинтересна, к тому же с такой нужно активно гулять, нагружать ее ум и тело, а человек зачастую ленив. Поэтому выбирают животных для гламура. Кстати, это вполне нормальные собаки, но они вынуждены вести жизнь игрушек, которую им уготовили их хозяева.

А лучше посмотрите вокруг - сколько бездомных животных, посетите приют и найдете себе самого преданного друга. А станет ли он чемпионом – не так уж важно!

Подробнее обо всех приключениях Шпильки и не только ее читайте тут.

На вахте. Фото: Александр Еременко