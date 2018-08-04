2018-08-04T07:12:30+03:00
Политика

Совсем без стрессов нельзя! Но мужчины страдают больше женщин

Донецкий доктор - о том, когда важно подумать о значимых вещах
Виталий ФРОЛКОВВрач - кардиолог, специалист по паллиативной помощи
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Кроме психосоматических, возможно развитие и душевных расстройств. ФОТО: ВКонтактеКроме психосоматических, возможно развитие и душевных расстройств. ФОТО: ВКонтакте
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Стресс - понятие, традиционное связанное с психоэмоциональной нагрузкой. Яркое проявление подобных последствий можно найти в фильме «С меня хватит» с Майклом Дугласом. На самом деле, речь идёт об универсальной реакции организма, неспецифическом адаптационном синдроме, который формируется при участии нервной системы.

Дозированный стресс является важным условием поддержания тонуса организма. Неблагоприятные факторы в избыточном количестве приводят к формированию дистресса, срыву адаптации. Так, в Англии во время Второй Мировой после бомбежек возросло количество случаев заболеваний щитовидной железы, названных «зобом бомбоубежищ». В нынешнем мире количество стрессовых факторов постоянно увеличивается, информационные, временные, социальные и т.п. Проблемой является как избыток работы, так и недостаточная загруженность.

«Действие спасает от от смерти, оно спасает и от страха, и от слабостей, даже от холода и болезни», - говрил Антуан де Сент-Экзюпери.

Кроме психосоматических, возможно развитие и душевных расстройств. Можно предположить, что мужское население подвержено нежелательным последствиям в большей степени. Причин, конечно, много, но по факту в возрасте старше 60 лет мужчин почти в два раза меньше, чем женщин. А смертность мужчин в возрасте от 30 до 44 лет выше, чем смертность среди женщин в шесть раз.

Совсем без стрессов нельзя. Состояние затянувшего благоденствия может быть губительным. Известен опыт, когда крысам вживляли электрод в центр удовольствия в головном мозгу и давали возможность активировать его движением лапки. Итог печален, вскоре они погибли. Интересно, что не существует универсальных способов оценки различных стрессогенных факторов. В итоге всё зависит от отношения самого человека. Кому-то горе от испорченной одежды, а можно и спокойно отреагировать на общепризнанные трагические события.

Когда пациент не в состоянии рассказать о своих ощущениях, анализ крови на кортизол, один из гормонов стресса, позволяет судить о выраженности болевого синдрома и назначить обезболивающее средство тому, кто «не беспокоит».

Один из тестов, позволяющих судить о развитии дистресса – зрительные иллюзии доктора Акиоши Китаока. Встретив впервые и получив положительный результат, поспешил испытать на окружающих. Первой на очереди оказалась коллега преклонного возраста. Каково же было удивление, когда она флегматично заявила, что «ничего не крутится». С таким подходом большая армия врачей пред- и пенсионного возраста внушает надежду, по крайней мере, на ближайшее будущее. Не случайно у психиатров есть высказывание, что ростки шизофрении есть в каждом из нас, важно только их не поливать.

В поисках выхода из состояния дезадаптации, можно вспомнить случаи, когда интенсивное выполнение физической нагрузки спасало даже от суицидальных намерений. Полезным может быть и подход положительного отношения к жизни. Чтобы не произошло, считайте, что вам повезло. Успели на транспорт? Вам очень повезло, вовремя окажетесь, где нужно. Не успели?

Замечательно, есть время спокойно подумать о важных вещах.

Старайтесь быть на уровне в своей профессии. Работая даже с очень тяжёлым больным можно сохранить силы, понимая, что делается всё возможное. В общем, будьте активны, оберегайте себя от лишней информации и не забывайте заботиться о близких.

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