ВСУ продолжают перестрелки с националистами

5 Авг. 12:23 2018-08-05T12:25:14+03:00

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Уже вторую неделю не утихают перестрелки Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. О таких фактах продолжают сообщать бойцы армии Донецкой Народной Республики.

- С утра по нам пострелял пулемет с позиции «нациков». Потом по «нацикам» отработал АГС с позиций ВСУ, а те в свою очередь прочесали их окопы ЗУшкой. После была попытка атаки «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация, - Авт.) на ВСУ, но вояками отбита. К вечеру началась минометная дуэль, и только тогда они вспомнили про нас и обстреляли с ЗУшки осколочными, - делится наблюдениями один из бойцов.

Официальный представитель Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов еще 25 июля сообщал о том, что солдаты ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям украинских националистических батальонов «Правый сектор» и «Азов» (запрещенные в РФ организации. – Авт.). В результате этого погибли три боевика, еще пять – получили ранения.

- Артиллеристами 36 отдельной бригады морской пехоты был произведен обстрел позиций подразделений полка «Азов» и «Правого Сектора» (запрещенные в РФ организации, - Авт.) в районе Лебединского, - рассказывает Безсонов. - В результате обстрела трое карателей погибли и пятеро получили ранения. В свою очередь, командование штаба операции оккупационных сил, пытаясь уйти от ответственности за содеянное, обвинило наши подразделения в обстреле», — заявил Безсонов.