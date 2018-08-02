День ВДВ в Донецке 2018: «Ты знаешь, что делают десантники? – Знаю. Всё» Иван, 3.5 года

2 Авг. 18:15 2018-08-03T09:01:17+03:00

Как обычно в этот день возле памятника Маргелову яблоку негде упасть. В этом году десантникам устроили настоящий праздник.

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Такое чувство, что большинство мужчин Донбасса прошли службу в десантных войсках. В этом году десантуры на Маргелове особенно много. И в отличие от прошлых междусобойчиков, в этом году ребятам устроили настоящий праздник.

Я очень люблю работать на подобных мероприятиях, потому как появляется такое чувство защищенности, которого хватает надолго. И главное понимаешь – ну вот не стоит к нам с мечом, ой, не стоит. Потому что даже пенсионеры, покалеченные войной, и все, кто может держать оружие в руках, все стали на защиту и продолжаю защищать свой дом, свою семью, своих детей. А это не мифическая «тыща грывэнь за добу».

Вот, например, совсем молодой парень. Ниже колена ампутирована правая нога. Его поздравляют и обнимают чаще остальных. А еще у него невероятного цвета глаза камуфляжного. Звать его Болотов Андрей, ему всего-то 25 лет.

Андрей Болотов, 25 лет, командир взвода, лейтенантФото: Ольга ЖУКОВА

- Я служил в 25 бригаде ВДВ. Перед самой войной. 2010-2012 год. В Днепропетровской области. В нашей части со многих областей служили. И даже перед войной все было тихо, мирно, дружно. Такого, чтоб запад ненавидел восток или еще кого-то – не было.

Воюет с самого начала.

- В аэропорту был в четырнадцатом, штурмовал аэропорт. Под Марьинкой был, в Дебальцево был. В Марьинке 2 мая этого года потерял ногу.

- Когда приходишь на работу после института, первое, что слышишь – забудьте все, чему вас учили. Служба в армии и война – это разные вещи, или то чему научили все-таки пригодилось?

- Все время пригождается. Боестолкновения с противником, да все эти вещи так быстро не расскажешь. Учили выживать. Даже чисто на бытовом уровне многое применяешь. Если, например, хочется пить, а воды нет, надо взять несколько мелких камушков в рот. Начнется слюноотделение и пить уже не так хочется. С едой попроще. Вокруг всегда что-то бегает и летает.

Десант своих не бросаетФото: Ольга ЖУКОВА

- Вы давали присягу?

- Да. Я присягал народу, а не Украине. И ничего не нарушил. В четырнадцатом когда начали бомбить мой дом – встал и пошел воевать. Меня поддержал мои сослуживцы, пошли вместе со мной. Слава богу, все живы. Ранения только небольшие.

- А с сослуживцами с той стороны общались как война началась?

- Нет. Я удалился из всех соцсетей, сменил номер и ни с кем не общался.

- Хотели бы что-то им сказать?

- Нет. Они предали свой народ. Они предали ВДВ - надели малиновые береты. Они бомбят наши дома, убивают наших детей. Пусть не попадаются мне в бою. Я не буду думать. Вы не смотрите на ногу. Я и сейчас в строю. Командир взвода, лейтенант.

Еще один пожилой десантник - Сергей Кулешов, 57 лет. Пришел с внуком Сергеем.

Сергей Кулешов, десантник, афганец с внуком Сергеем, в честь деда названнымФото: Ольга ЖУКОВА

- 80-82 год. Год служил в Кишиневе. В 81 году – Афганистан. Мужчина должен отслужить в армии. Из армии возвращаются совершенно другими людьми

- В Афган добровольцем?

- Насильно туда не загоняли. Все были патриотами. То время не то, что это. Тогда построили на плацу в части, сказали – выш призыв поедет выполнять интернациональный долг в демократическую республику Афганистан. Добровольцы выйти из строя. И все вышли. Командир части сказал: - «Я другого не ожидал, так и должно быть. Но мы уже заранее отобрали из вас». Из всех два человека ушли в отказ. Дослуживали в Молдавии.

Сергей демобилизовался и всю жизнь до пенсии проработал Шахтером.

Особо эмоциональная встреча – так радовались, что обернулись все.

Самая эмоциональная встреча сегодняшнего праздникаФото: Ольга ЖУКОВА

- Мы вместе служили. 30 лет назад!! В Венгрии – южная группа войск. Не виделись пять лет!!! В 2013 году последний раз!!!

Пять лет не виделись Виктор и АраикФото: Ольга ЖУКОВА

Сослуживцев звать Виктор и Араик. Как сказал о нем Виктор – один армянин на весь батальон.

А еще заметила, что десантники чаще других родов войск приходят на встречу с семьями. И гордятся ими как самым главным орденом в своей жизни.

Дети и десантники - это то, на что можно смотреть бесконечноФото: Ольга ЖУКОВА

Вот такие леди присутствовали на балуФото: Ольга ЖУКОВА

Неимоверная папина гордостьФото: Ольга ЖУКОВА

Вот какие бывают семьи!Фото: Ольга ЖУКОВА

Еще одна находка – псковские десантники, о которых с начала войны трубит украинская пресса. Я таки их нашла! А вы говорите их тут нет. Есть. Правда, все коренные дончане. И служили в Псковской дивизии в разные года.

Знакомьтесь: Ярослав Грозян (министерство угля и энергетики, служба безопасности). Шмелев Владислав (внутренние войска ДНР, рота «рубеж») Владимир Ежак (ремонтно-восстановительный батальон). Александр Кухтарев (внутренние войска).

Донецко-псковские десантники как они естьФото: Ольга ЖУКОВА

Ш.В. - Наш призыв был последним в Советском Союзе. В мае 1990 отсюда в Псковскую дивизию призвалось 240 человек нас. Город Псков, Череховский полк.

- Почему все мальчишки хотели непременно попасть в ВДВ?

- Романтика

- Ощущение прыжка непередаваемое

- Элитные войска

- И приобретения бесстрашия

- А до армии – были трусами что ли?

Я.Г. - Знаете как говорится – не боится только дурак. Боимся все, но патриотизм и чувство преодоления страха – в десантных войска этому учили на высшем уровне.

- А свою личную победу над страхом вы помните?

- (хором) Первый прыжок с парашютом. Когда открывается дверь самолета, и ты видишь землю, а до нее тысячи метров, непередаваемые ощущения.

В.Е. - Я когда прыгал первый раз, стоял первый на прыжок. И самолет когда разворачивался, меня командир вот так взял за ранец и говорит – «А вон видишь? Кладбище».

- Не хотелось перед прыжком все бросить – Да ну ее эту десантуру – жизнь дороже.

Я.Г. - Не-не. Это был осознанный выбор. У моей тети была возможность оставить меня служить во внутренних войсках. Я сказал – не надо. Куда Родина пошлет, там и буду служить. А в 1991 году я ездил в отпуск и когда уезжал замполит полка говорил – ты не вернешься оттуда. Ты останешься на Украине. Я говорю – Нет, вернусь. И вернулся. А в Донецк вернулся десантником. Я все два года прослужил в десантных войсках и ни жалел ни секунды.

- Приходилось участвовать в чем-то серьезном, не только учения и марш-броски?

Я.Г. - Ну не то, чтобы серьезно, но было. Освобождали вильнюсскую телебашню, когда ее захватили.

В.Ш. - Ну, не успели тогда, участвуем сейчас.

- И вы?, - общаюсь к самому старшему из псковских десантников:

В.Е. - Мне 61 год. В боевые части уже не берут. Ремонтно-восстановительный батальон.

В.Ш. - Я во внутренних войсках с марта 2014 и по сей день. Я для себя сразу решил, что никуда уезжать не буду. А в четырнадцатом мало кто верил, что сможем город удержать.

Я.Г. - Я служу в безопасности министерства угля и энергетики. Мы сопровождаем электриков, которые восстанавливают высоковольтные опоры, которые повреждены ВСУ.

А подытожить мне бы хотелось словами сына одного из Десантников, Вани. Я задала ему вопрос:

- А ты знаешь, что десантники делают?

- Знаю. Все.

Справа Ваня, который знает, что десантники умеют всеФото: Ольга ЖУКОВА