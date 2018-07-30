2018-07-30T11:27:36+03:00
Политика

Цена украинской пенсии: В аварии под Зайцево погибли трое жителей ДНР

Еще семеро госпитализированы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Трагедия случилась рядом с поворотом в сторону Зайцево. Фото: ГУ НП в Донецкой областиТрагедия случилась рядом с поворотом в сторону Зайцево. Фото: ГУ НП в Донецкой области
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В страшной аварии в Бахмутском (до переименования - Артемовском) районе погибли три человека, еще семеро были травмированы. Трагедия случилась в 10 часов 27 июля.

- На трассе Горловка - Бахмут вблизи поворота в сторону села Зайцево произошло столкновение двух легковых автомобилей «Рено» и «Опель», - сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Донецкой области. - В результате от полученных травм погибли три пассажира «Опеля».

Водители же автомобилей остались живы. Их вместе с пятью другими пассажирами госпитализировали в больницу Бахмута с травмами различной степени тяжести. Причем четверо пострадавших находятся в реанимации, они получили многочисленные переломы ребер с нарушением легких.

Позже стало известно, что в автомобилях были жители ДНР, которые ехали за пенсиями и социальными пособиями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Одна из машин с пенсионерами выехала из Бахмута. Они прошли необходимые процедуры проверок и направлялись назад домой. Вторая машина перевозила пенсионеров из неконтролируемой территории в Бахмут, им предстояло прибыть на проверки для возобновления пенсии», - написал Каплин.

Одна из пострадавших - горловчанка Диана Ивановна, мать шестерых детей. Она приезжала в управление Пенсионного фонда Бахмута для возобновления пенсии по потере кормильца. Украинские власти задержали ей выплаты на 5 месяцев. После подачи документов женщина села в машину перевозчика.

Евгений Каплин отметил, что пострадавшие не смогут получить страховку, предусмотренную по закону при наступлении аварийной ситуации. Ведь у водителей нет лицензии на пассажирские перевозки.

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