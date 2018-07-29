Сокращение комендантского часа: как это повлияло на ночной Донецк

29 Июль 12:07 2018-07-29T12:10:24+03:00

Бульвар Пушкина - любимое место не только для молодёжи, но и для пенсионеров Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

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В начале июля жителей Республики обрадовала новость о сокращении комендантского часа. Если раньше мы могли находиться на улице до одиннадцати часов вечера, то со 2 июля эту возможность продлили до часу ночи. В первые дни людей интересовало, продлят ли график работы общественный транспорт и увеселительные заведения в центре города.

Пока что кафе график не продлевают

Спустя несколько дней некоторые маршруты стали ходить дольше. Об этом «Комсомолка» рассказывала своим читателям в прошлых выпусках. Вслед за транспортом график работы решили продлить и кафе. Некоторые заведения начали закрываться на два часа позже – в 12 часов ночи. Но вот только, проработав так на пару дней, администрация кафе и ресторанов вернула прежний график.

Бульвар Пушкина - любимое место не только для молодёжи, но и для пенсионеровФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скорее всего, решение временно не продлевать режим работы увеселительных заведений было принято после совещания руководителей кафе и ресторанов с главой администрации Донецка. Тогда Алексей Кулемзин сказал, что пока вопрос продления графика находится в процессе обсуждения, а в это время все заведения должны работать в прежних временных рамках.

- До февраля этого года статус общепита выдавали в городской администрации. Сейчас этим занимается Министерство торговли и промышленности, - рассказывает эксперт в области ресторанного бизнеса Сергей Ефимов. - В этом вся сложность. Теперь, чтобы внести изменения в график работы, нужно переоформить стопку документов, а на это нужно время.

Гуляет не только молодежь

Для того чтобы посмотреть, как сокращение комендантского часа повлияло на ночной Донецк, иду прогуляться по одному из самых любимых и популярных мест дончан – бульвару Пушкина. Здесь, на сравнительно небольшой территории, сосредоточено сразу более двух десятков заведений.

- До того как комендантский час сократили, столько людей было лишь по выходным. Сейчас и в будние дни бывает так, что не протолкнешься, - рассказывает администратор одного из кафе. – Хоть мы и не стали работать дольше, все равно людей у нас немного прибавилось. Раньше уже в 21 час все разъезжались по домам. Сейчас же до самого закрытия все столики часто еще заняты. После того как люди посидят у нас, они не спешат ехать домой, а идут прогуляться по бульвару или Набережной.

Из каждого кафе доносится музыка, и рождается ощущение мирного Донецка. Прогуливаются семьи с детьми. Много мамочек с колясками. Кстати, сразу понимаешь, что сокращение комендантского часа на руку далеко не только молодежи.

- Приходишь с работы в восемь, приготовление еды, уборка и другие домашние хлопоты занимают еще какое-то время. И только после девяти, а то и десяти часов мы выходим подышать свежим воздухом, - рассказывает Ольга Пронина, которая вывела на прогулку трехлетнего сынишку. – Так что мы очень рады, что теперь можно не торопиться домой.

Гуляют и люди преклонного возраста, живущие неподалеку. Для многих из них – это единственное место, где можно не спеша походить.

- Громкая музыка нам не мешает, - уверяют нас 70-летние супруги Логиновы. – Наоборот, нам нравится, что люди отдыхают, веселятся. Не одной же войной жить, так можно совсем о мире позабыть!

В столице по прежнему гуляют до одиннадцати вечераФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Стараются жить богато

Здесь, на бульваре Пушкина, особенно заметно, что Донецк пытается жить не только мирно. Он пытается жить еще и богато. У обочин припаркованы десятки автомобилей, среди которых – явно очень дорогие иномарки. Свободное местечко для стоянки не найти – выходной день. Все места заняли еще часов в семь вечера.

В заведениях цены тоже разные. Есть такие, где небольшой чайничек обойдется в сорок рублей, а есть где за такой же объем попросят все двести. В некоторых ресторанах можно заказать ягненка на гриле, фуа-гра, лосося в карамельном соусе и другие деликатесы... В меню стоимость таких блюд варьирует от 500 до 800 рублей за 200-300 граммов. И их заказывают.

- Многие хорошо зарабатывают. Такие цены им по карману, - рассказал мне знакомый, когда-то работавший официантом в подобного рода заведении. - Это и местные бизнесмены, их дети, и жены, чьи мужья неплохо зарабатывают на Украине иле в России. Бывает, что и пенсионеры приходят отведать запеченную утиную ножку под соусом с двухэтажным названием. Даже студент может прийти и потратить свою стипендию, если ему так хочется. И это, по моему мнению, нормально. А для тех, у кого такой финансовой возможности нет, есть десятки других заведений с относительно бюджетными ценами.

Радуют уличные музыканты

Время близится к 22:00. Вот-вот все увеселительные заведения закроются. Ну и пусть, говорят многие. Ведь отдохнуть можно и на лавочках. А в ларечках, которых здесь предостаточно, можно купить чай или кофе и перекусить... К тому же местные музыканты регулярно устраивают уличные концерты, которые собирают немало зрителей.

- Исполнить хорошие песни мы выходим по выходным, - рассказывает бард Виктор. - В наших мини-концертах всегда участвуют различные исполнители столицы. Мы делаем это в рамках акции «Подарок городу». Бывает, приурочиваем концерты к памятным датам, и тогда они становятся тематическими. Людям нравится, а это самое главное. Вот недавно, в канун дня рождения Владимира Высоцкого, исполняли его песни.

Уже ближе к одиннадцати вечера, прогулявшись по бульвару Пушкина, отправляюсь на Набережную. По пути насчитываю несколько мест, где можно купить продуктов и после 22:00. Среди них - пара супермаркетов (на площади Ленина и на Набережной) и «ДонМак», они работают круглосуточно. В последнем товар отпускают только через окошко.

После одиннадцати - усиленные патрули

Вместе со мной к Кальмиусу идут и другие компании. Людей, откровенно говоря, немного. Видимо, многие уже привыкли к комендантскому часу до 23:00. А вот разъезжающихся по домам автомобилей – десятки. Любимое время для таксистов. Заказов - куча, к тому же и тариф выше, чем днем.

На самой Набережной тоже тихо. Всего несколько лавочек на отрезке между проспектом Ильича и бульваром Шевченко. Ближе к двенадцати часам ночи замечаю полицейских – несколько патрулей сразу. Одни из них останавливают меня для проверки документов.

- Просто гуляю, с бульвара домой возвращаюсь, - отвечаю на вопрос правоохранителей, не представляясь журналистом.

- Хоть комендантский час и сократили, все равно нужно быть аккуратней. Поэтому поскорее возвращайтесь домой, - говорят мне стражи порядка.

Такси в это время уже не работают. Домой возвращаюсь на дежурном троллейбусе – они, к счастью, курсируют практически всю ночь, хотя и с большим интервалом.