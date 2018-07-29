Сотрудники прифронтового зоопарка в Докучаевске: люди к нам ехать боятся, но мы животных не бросим

29 Июль 11:43 2018-07-29T12:02:22+03:00

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Докучаевский зоопарк - жемчужина города. Сама история этого места говорит о том, что все можно сделать практически с нуля. Зоопарк был создан в 2000-х годах усилиями трудового коллектива Докучаевского флюсо-доломитного комбината.

Передали аиста в посылке

Сначала на предприятии появился зооуголок. После этого была расчищена, благоустроена и озеленена территория заброшенного детского лагеря. На месте старого засыпанного мусором бассейна появилось «Лебединое озеро». На месте фонтана – вольер для орлов, а на месте столовой - террариум. Затем по территории расставили скульптуры героев детских сказок. Первыми жителями зоопарка стали два павлина, которых подарил местный предприниматель. Уже позже появились утки-мандаринки, горные гуси, муфлоны, крокодил и другие животные.

- В самом начале зоопарк пополнялся животными, которых нам приносили охотники, - рассказал нам отец Никита, настоятель Свято-Владимирского храма. - Они приносили подбитых зверей. Однажды пришла посылка из Западной Украины. Открыли, а там аист сидит. Люди узнали, что мы открываем зоопарк, нашли подбитую птицу и выслали сюда: решили, что если не погибнет при перевозке, то здесь ему помогут. Дожил, но вылечить его полностью не удалось. Несмотря на это, в зоопарке он некоторое время прожил.

На месте озера в 2000-х были горы мусораФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В мирное время местные обходили это место стороной

До того как на Донбасс пришла война, сюда на экскурсию привозили детей со всей бывшей Донецкой области. Приезжали посмотреть не только на животных, но и на аллею, где располагается уникальный музей под открытым небом, который посвящен истории горнодобывающей техники.

- В мирное время местные жители не могли спокойно сходить с детьми в зоопарк, - говорит нам горожанка Светлана Степановна. - Все было заставлено автобусами так, что невозможно было пройти. А в выходные дни мы даже рядом с зоопарком не ходили, шли в обход.

В школьные годы мы тоже приезжали сюда со своим классом (Павел и Никита - бывшие одноклассники. – Ред.). Тогда прогуливаться по аллеям парка было одно удовольствие. Много животных из разных уголков мира издавали различные звуки. Здесь витали сладкие ароматы попкорна и сахарной ваты. И всюду был слышен веселый детский смех. После этого были здесь в 2016 году. На зданиях и вольерах уже тогда были видны следы от осколков.

И коня ранило...Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Это в январе пятнадцатого. Ох и «жарко» здесь было, - рассказали нам тогда сотрудники зоопарка. - Из-за громких взрывов от сердечного приступа умерла обезьяна, ослик и лама были контужены. Остальные звери тоже беспокойно переносили грохоты. Некоторые до сих пор не могут прийти в себя - шок. Потому что «бахи» слышны и сегодня. Иногда к нам приходят местные. А так - никого, животные немного одичали без людей.

Безлюдно даже в выходные

Прошло два года. Несмотря на то что вход в зоопарк по-прежнему бесплатный, здесь пусто. Складывается ощущение, что это заброшенный объект. Обращаем внимание, что большой вольер, где должны жить орлы, поврежден осколками, фрагменты сетки вырваны, а самих обитателей – нет.

Теперь орлятник пустФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В самом парке тоже невесело - одни скульптуры сгнили, другие - повреждены осколками. Даже сказочного коня – и того ранило осколком украинской артиллерии. Больно на это смотреть, особенно когда вспомнишь былые времена.

Натыкаемся на первых обитателей – енота, носуху и выдр. Они встречают нас радостно и словно пытаются рассказать нам, что им приходится переживать вместе с жителями Докучаевска. К нашей компании присоединяются и сотрудники зоопарка.

- Последние снаряды прилетали к нам три года назад, - говорят нам они. - Сейчас животные только слышат звуки войны, но это тоже негативно сказывается на их поведении, хотя многие уже привыкли к этому.

У кого-то уже есть свои любимцыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Много животных погибло?

- Обезьянка умерла от сердечного приступа из-за обстрела, пони была контужена и через месяц скончалась. Сейчас в основном животные умирают от возраста. Новых животных нам не доставляют - опасно. Только недавно молодая пара из Донецка подарила нам шиншиллу.

Орлов отравили куриными лапками

- А куда же делись орлы? – спрашиваем старожил зверинца, показывая на пустой вольер в виде огромного купола. И получаем неожиданный ответ:

Животные скучают по толпам посетителейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Их отравили посетители зоопарка. Люди думают, что мы плохо кормим животных, и пытаются их подкармливать - давали этим птицам куриные лапки. Орлы не смогли их съесть и задохнулись. Выжил всего один – он у нас в другом вольере живет. А дырки в клетках... тоже специально вырезают, чтобы выпустить зверей на волю.

- Корма хватает или волнения людей не напрасны?

- Нам помогают исполкомы и разные предприятия, фирмы. Еды однозначно хватает. Мы их кормим по расписанию и по определенному рациону – он у каждого индивидуальный.

- Сейчас зоопарк выглядит грустно... Посетителей практически нет. А без детских лиц здесь как-то непривычно.

- Местные приходят к нам, но не часто. Во-первых, некоторые семьи уехали из города, а во-вторых, не всем интересно ходить в одно и то же место десятки раз. Но такие люди есть. Приходят к своим любимцам. А из Донецка к нам практически не приезжают, как раньше. Боятся войны. Ведь Докучаевск - практически каждый день в тревожных сводках. В город то и дело прилетают мины...

Надеются на второе дыхание

Во время прогулки по парку замечаем посетителей. Местные жители Ольга и Максим вместе с детьми изредка приходят сюда в выходные. Они рассказывают, что животные хорошо снимают стресс и заряжают позитивом.

- Нам нравятся кенгуру, лебедь и ослик – он очень гостеприимный. Его можно погладить, - говорит глава семьи Максим. - А дети хотят увидеть волка и медведя, но здесь такой живности нет.

В докучаевском зоопарке сегодня живут разные животные: олени, страусы, бараны, кенгуру, ламы... В террариуме можно посмотреть на мелких зверьков и пресмыкающихся, здесь же обитает и крокодил.

- Пусть тут многое уже не так, как было раньше, но мы все равно любим это место, - говорит Ольга. - Когда закончится война, готовы помогать его расчищать и отстраивать, чтобы он, как и прежде, был жемчужиной нашего города.

Несмотря на все тяготы, сотрудники зоопарка надеются, что с приходом сюда мира здесь все расцветет. Поэтому работу они не прекращают ни на день.