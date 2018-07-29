Обстрелы Докучаевска: Что задумал Порошенко?

29 Июль 11:19 2018-07-29T11:34:13+03:00

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Центр активности военных действий на Донбассе сместился на южное направление. Почти каждый день в сводках Минобороны и СЦКК фигурирует Докучаевск.

Это рабочий, тихий городок, с населением (по данным до 2014 года) около 30 тысяч.

Там практически каждый день есть раненные мирные жители. Причем, если верить работникам местных больниц, жертв гораздо больше, чем говорят официально. Есть места, где дети играют на улицах, а прямо над голова летят пули с украинских крупнокалиберных пулеметов! Дети привыкли, просто ложатся ничком, когда слышат свист, а уходят с улицы, только когда раздается звук падающей мины.

Привыкнуть к войне - это самое страшное, к чему человек не должен привыкать.

Ситуацию на южном направлении фронта для "КП" прокомментировал донецкий политолог Дмитрий кузьменко:

- Как показывает практика, усиление обстрелов говорит о желании ВСУ занять еще один населенный пункт в "серой зоне" или подвинуть позицию вперед. Городские бои в Докучаевске маловероятны, но рядом с ним может стать еще жарче...

Фактором риска является отсутствие у Порошенко вменяемого сценария победы на выборах. Сейчас разыгрывается "религиозная" карта в виде создания украинской церкви под протекторатом Констатинопольского патриарха. Но если Томос о создании новой автокефальной церкви не последует до выборов, у Порошенко в козырях будет только военная победа (или иллюзия таковой). Удар по территории ДНР может последовать либо в районе Горловки или с юга. Весной кошмарили Горловку, сейчас там стало немного потише (но поселок Чигари перешел под контроль ВСУ). Посмотрим, что будет под Докучаевском...