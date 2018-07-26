1 сентября дети вернутся в разрушенную в 2014 году школу в Петровском районе

26 Июль 13:17 2018-07-26T13:18:45+03:00

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В Петровском районе столицы настоящий праздник. Уже первого сентября дети смогут вернуться за парты родной школы №116. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу районной администрации Максима Жуковского.

- На данный момент в школе продолжается капитальный ремонт. Уже 1 сентября этого года 284 учащихся смогут пойти в свою родную школу, - отметил Жуковский.

Он добавил, что сейчас ведутся ремонтные работы правого крыла здания. После этого специалисты приступят к ремонту левого - на учебном процессе это не скажется.

Школа была разрушена ещё в 2014 году. На протяжении четырёх лет детям приходилось ходить в другие школы района, а для многих это не так уж и близко к дому.