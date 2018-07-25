Приедет ли Анна Семенович в Донецк?

25 Июль 18:36 2018-07-25T18:36:51+03:00

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В пятницу в столицу Луганской Народной Республики вновь едут маститые звезды российской эстрады. В этот раз на Театральной площади города выступят Анна Семенович и Денис Майданов. Об этом нам рассказали в министерстве культуры, спорта и молодежи Республики.

- Популярные российские эстрадные исполнители Анна Семенович и Денис Майданов 27 июля выступят на Театральной площади столицы Республики с праздничным концертом, посвященным Дню работника торговли, - сказали в ведомстве. - Министерство культуры, спорта и молодежи приглашает посетить его всех желающих, как жителей, так и гостей Республики из временно оккупированного киевскими силовиками Донбасса.

После публикации анонса жителей Донецка заинтересовал вопрос: приедет ли Семенович в Донецкую Народную Республику? Вероятнее всего – приедет. Ведь чаще всего звёзды российской эстрады вносят в свою программу и Донецк и Луганск. Так было с Олегом Газмановым, Стасом Пьехой, Анитой Цой и другими артистами. Но. Возможно, что Донецк не попадёт в программу Семенович из-за концертной занятости.

Анна Семенович - российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и фигуристка, бывшая солистка группы «Блестящие». Исполнительница известных песен «Я за тобой», «Стори», «Июльское лето» и других композиций.

Денис Майданов - российский автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации. Многократный обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», а также ряда других наград. Исполнитель хитов «Ничего не жаль», «Час пик», «Вечная любовь» и других.