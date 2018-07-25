2018-07-25T14:55:49+03:00
Политика

ДТП с участием автобуса «Донецк-Седово»: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В результате происшествия пострадали десять человек [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: Gorlovka.TodayФото: Gorlovka.Today
Изменить размер текста:

Вчера в Кировском районе Донецка, на пересечении улиц Терешковой и Островского произошло ДТП. Легковой автомобиль протаранил пассажирский микроавтобус, в котором дончане ехали на курорт в Седово.

- По предварительной версии правоохранителей, водитель легкового автомобиля «Volkswagen Caddy» ехал по улице Терешковой и не уступил дорогу микроавтобусу «Mercedes Sprinter», который двигался по главной дороге - улице Островского. От удара автобус опрокинулся на левую сторону, - рассказал инспектор государственной автомобильной инспекции Сергей Алдошин.

В результате происшествия пострадало десять человек. Среди них – четверо детей. Пассажиры с различными повреждениями доставлены республиканский травматологический центр и городскую клиническую больницу.

ДТП в Донецке. Пострадали 10 человек.! другой источник

- В данный момент следственный отдел управления министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 309 статье уголовного кодекса ДНР.

Официально

Статья 309. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Донецке: на выходных будет жарко – до +30
Пожар на автомойке в Пролетарском районе Донецка: пострадавший находится в состоянии средней тяжести
Родители, куда вы смотрите? В Мариуполе 11-месячный ребенок выпил средство от вшей
Концерт рэпера «Pharaon» в Луганске: информация оказалась фейковой
Обстрелы в ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили режим тишины
Пожар на территории завода «Точмаш» в Донецке: причины устанавливаются
Обстрелы ДНР: ВСУ уничтожили жилой дом в поселке Крутая Балка под Ясиноватой
ВСУ стреляли по Республике зажигательными снарядами
У "Феникса" теперь неограниченное количество гигабайт для своих абонентов
Опять сбой! Что происходит с "Фениксом" в ДНР?
День железнодорожника в ДНР 2018: программа праздничных мероприятий
При защите Республики 1 августа погиб один военнослужащий
Охота на ведьм: Организатору референдума в Мангушском районе дали условный срок
Вакансии в Донецке 2018: кого ищет работа
Вы всегда одними из первых приходите в горячие точки! Александр Захарченко поздравил десантником с их праздником
День шахтера в Макеевке 2018: открыт прием заявок на масштабный фестиваль молодежного творчества
Борьба с самостроями в Луганске: с начало года снесли почти 30 ларьков и киосков
Наказание шпиона в юбке: дончанке дали 11 лет лишения свободы
Обстрелы ЛНР: ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»