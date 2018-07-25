ДТП с участием автобуса «Донецк-Седово»: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

25 Июль 14:49 2018-07-25T14:55:49+03:00

В результате происшествия пострадали десять человек [видео]

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Вчера в Кировском районе Донецка, на пересечении улиц Терешковой и Островского произошло ДТП. Легковой автомобиль протаранил пассажирский микроавтобус, в котором дончане ехали на курорт в Седово.

- По предварительной версии правоохранителей, водитель легкового автомобиля «Volkswagen Caddy» ехал по улице Терешковой и не уступил дорогу микроавтобусу «Mercedes Sprinter», который двигался по главной дороге - улице Островского. От удара автобус опрокинулся на левую сторону, - рассказал инспектор государственной автомобильной инспекции Сергей Алдошин.

В результате происшествия пострадало десять человек. Среди них – четверо детей. Пассажиры с различными повреждениями доставлены республиканский травматологический центр и городскую клиническую больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/661689" frameborder="0"></iframe> ДТП в Донецке. Пострадали 10 человек.! другой источник

- В данный момент следственный отдел управления министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 309 статье уголовного кодекса ДНР.

Официально

Статья 309. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.