В ОБСЕ дали оценку местным выборам на Украине

Руководитель Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Фото: миссия ОБСЕ

Наблюдатели от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека провели онлайн-пресс-конференцию по предварительным итогам местных выборов на Украине.

Первый вопрос задал журналист «Комсомольской правды». Он был адресован руководителю Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

- Часть жителей Донбасса не смогла проголосовать на этих выборах. Что думают об этом в миссии ОБСЕ и каким образом эти люди могут отстоять свои нарушенные права?

- Если в своем вопросе вы апеллируете к 18 территориальным общинам, в которых не прошли местные выборы, не состоялось голосование - мы признаем этот факт, и мы бы хотели со своей стороны видеть в будущем прозрачный механизм и прозрачные критерии для граждан Донбасса, - ответила Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. - Мы не можем ответить на вопрос - почему некоторый тип выборов может проводиться на неподконтрольной Киеву территории, а некоторые, местные выборы - не могут. Мы понимаем, что наличие прозрачного и четкого понимания намного упростило бы процесс процедуры проведения выборов и коммуникации в этих регионах.

По словам Ингибьерг, правительство Украины не смогло в полной мере обеспечить всем гражданам сохранение их избирательных прав, что в совою очередь отразилось на общественном доверии.

Так же в своем отчете представители миссии ОБСЕ отметили, что некоторые частные СМИ на Украине не смогли честно и сбалансированно освещать процедуру местных выборов и всю предвыборную агитацию кандидатов.

- Изменения к законам о выборах в Украине были приняты незадолго до самих выборов, что противоречит лучшим мировым практикам. В новом избирательном кодексе были проигнорированы некоторые рекомендации бюро по демократическим институтам и правам человека, - отмечает в своем отчете глава миссии.

Так же представитель ОБСЕ отметила, что работа территориальных комиссий часто была политизированной, что в свою очередь негативно влияло на членов избирательных участков. Было зафиксировано немало случаев злоупотребления служебным положением во время предвыборной гонки и попытки подкупа голосов избирателей.

Напомним, что 25 октября на Украине прошли очередные местные выборы на которых жители выбирали депутатов городских и сельских советов, а также глав сельских и городских администраций. В этот же день проходил опрос общественного мнения от Зеленского, на котором украинцам задали 5 вопросов. Один из них был о Донбассе: «Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?» В очередной раз судьбу Донбасса предложили решить всем, кроме самих жителей Донбасса.

- Рекордно низкую явку на этих выборах власти списывают на коронавирус, экономический спад и т.д., - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко – Можно еще привлечь астролога и списать все на звезды. Тем не менее, мы видим, что Украина находится в глубоком кризисе. На президентских выборах за Зеленского голосовали, только чтобы убрать Порошенко. Но люди видят пшик от его обещаний – коррупционеры чувствуют себя вольготно, нет обещанных реформ, идет война на Донбассе вот уже седьмой год, народ нищает. После публикации итогов этих выборов Зеленский, скорее всего, сделает масштабные кадровые перестановки. Но, думаю, это никак не скажется на политике по отношению к Донбассу. Пока бал в Киеве правят националисты – тлеющий годами конфликт не затушить.

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