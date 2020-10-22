Оборудование и препараты на 258 миллионов рублей: Россия поможет ДНР в борьбе с коронавирусом

Глава Республики Денис Пушилин поблагодарил руководство РФ за гуманитарную помощь. Фото: Сайт Главы ДНР

Донецкая Народная Республика продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. В октябре медики стали выявлять больше случаев заражения опасной инфекцией, чем в прошлые месяца, когда вирус пошел на спад. Некоторые больницы перепрофилируют.

- Глобальный характер второй волны эпидемии, высокие темпы ее роста, социально-экономические условия, в которых живет Республика, а также блокада и возобновление обстрелов со стороны Украины не позволяют решить проблему самостоятельно, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин. - На фоне этого в октябре 2020 года Российская Федерация с целью улучшения эпидемиологической обстановки в Республике окажет нам гуманитарную помощь, а именно обеспечит поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения общей стоимостью 258 млн. рублей.

В состав гуманитарного груза войдут тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование.

- Это неоценимая и своевременная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Поддержка братской России позволит нам сдержать распространение эпидемии, сохранить жизни и здоровье наших граждан. От имени граждан Донецкой Народной Республики выражаю глубокую благодарность руководству и всему народу России, что не оставили нас один на один с невидимой угрозой, - добавил руководитель государства.

Напомним, за все время в ДНР выявлено 5 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

- на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2686 пациентов

- выписаны – 2 509 человек

- летальных случаев – 404.

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