«Ребята из Донбасса защищали Ленинград, а ленинградцы держали оборону Донбасса»: Под Выборгом обнаружена братская могила времен Финской войны

Вскрытие могилы на острове Клест спустя 80 лет после Финской войны. Фото: архив поисковых отрядов «Советский патриот» и «Космос»

В этом году поисковые отряды «Советский патриот» и «Космос» проводили экспедицию на острове Клест Выборгского района Ленинградской области и обнаружили братскую могилу наших солдат. Провели колоссальную работу и идентифицировали всех 325 погребенных в ней, среди них 52 человека оказались из Донбасса.

Погибли за день до капитуляции противника

«В марте 1940 года, когда шла советско-финская война, наша 43-я стрелковая дивизия получила задачу форсировать замерзший Выборгский залив, захватить плацдарм на побережье и перерезать дорогу Хельсинки — Выборг. Выполнение задачи было крайне важным, так как дорога обеспечивала снабжение группировки финских войск в Выборге. Дивизия наступала на укрепленный в инженерном отношении остров по льду. В результате пехота, поддерживаемая легкими танками Т-26, встретила упорное сопротивление и кинжальный огонь противника», - рассказывает о событиях 80-летней давности журнал «Военная мысль».

Лагерь поисковиков на острове Клест. Фото: архив поисковых отрядов «Советский патриот» и «Космос»

- Найдены эти захоронения на небольшом острове в Финском заливе, который размером всего 2 на 2 километра. Там находился финский укрепрайон и нашим была поставлена задача взять его, чтобы зайти к Выборгу с тыла. Все найденные поисковиками бойцы погибли 11 и 12 марта 1940 года, а 13 марта Финляндия капитулировала. Погибшие были захоронены в общей могиле, им поставили памятник, но началась Великая Отечественная война и финны уничтожили захоронение. О Финской войне вообще мало сказано, а для меня это дело личное, можно сказать, - признается член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров. – Именно в этой 43-ей стрелковой дивизии служил мой дед, участвовал в боях и попал в плен, три года был в плену у финнов, с товарищами ликвидировал часового и организовал побег из плена. У него есть «Орден Славы». Уже после капитуляции Финляндии, за то, что дед был в плену его, отправили в исправительный лагерь на Урал. В 1954 году после смерти Сталина он был реабилитирован, с возвратом всех наград и звания. И это тоже история, как бы мы к ней не относились!

Поиск родственников погибших объединил все постсоветское пространство. Фото: архив поисковых отрядов «Советский патриот» и «Космос»

С единомышленниками Герман Владимиров создал проект «Воскресшие имена» и сейчас занят поиском родственников бойцов, найденных в братской могиле. На сегодня уже установлены 23 семьи в разных уголках бывшего Советского союза.

Павшие объединяют своих неразумных потомков

Прошло 80 лет с окончания финской войны, 75 лет с Победы в Великой Отечественной и вот словно из небытия воскресают герои, чтобы увидеть, что их потомки уничтожили великую страну, а на ее осколках, то там, то сям, полыхают межнациональная вражда и гражданские войны, к радости внешних врагов. Среди найденных – украинцы, белорусы, казахи, азербайджанцы.

- Отправили запросы по уголкам всего бывшего советского государства – в Казахстан, Белоруссию, Украину, Армению, Чувашию, Башкирию. Уже нашлись родственники погибших в Тульской, Тверской, Челябинской областях. Причем нашлись благодаря ребятам, участвовавшим в Донбасском ополчении. Это ветераны бригад «Восток» и «Призрак», а также гуманитарщики, помогавшие выжить дончанам в условиях блокады - Руслан Псеуш, Георгий Савельев, Андрей Комиссаров. То есть правнуки нашли своих прадедов, представляешь?! – восклицает Герман Владимиров. – Когда я увидел эти списки погибших, у меня буквально мурашки по коже пробежали. Донбасс там – отдельная тема. В числе прочих, 44 красноармейца из Сталинской области (сейчас - Донецкой) и восемь из Ворошиловграда (сейчас Луганска). Это нынешние Красный Лиман, Славянск, Мариуполь, Волноваха, Темьманово, Сталино и другие города.

Клест буквально завален осколками снарядов, гильзами, хвостовиками мин и прочими атрибутами жестокого боя Фото: архив поисковых отрядов «Советский патриот» и «Космос»

И не только Донбасс, есть погибшие из Киева, Винницы, Днепропетровска. Никто не делил на «моя хата с краю», когда Родина в беде.

- Недавно удалось пообщаться с руководителем поисковой организации из Славянска. Он пообещал приложить все силы, но найти родственников найденных красноармейцев, которые были из Славянского района. Невзирая на политику русофобства и десоветизации, которую проводит нынешняя Украина, - рассказал Герман. – А знаешь, что он вспомнил еще? Как в 1987 году на Дворцовой площади он принимал присягу. Присягу на верность нашей общей стране. А найти мне его помогла украинская поэтесса, живущая в Киеве. Что лишний раз доказывает: на Украине есть люди, их немало, и они помнят общие корни, как бы не вытравливали из них эту память.

История восстает из праха через 80 лет. Фото: архив поисковых отрядов «Советский патриот» и «Космос»

Установят мемориал на острове Клест

Учитывая, что с этого года на Украине, и в том же Славянске (где более 90% населения общаются на русском языке) нет ни одной русской школы, а история советского народа под запретом, поисковая работа - настоящий гражданский подвиг.

А 24 октября на месте найденной братской могилы при участии «Газпрома» будет установлен мемориал. 29 октября в Доме дружбы Ленинградской области планируется круглый стол с выставкой найденных личных предметов красноармейцев. Туда также будут приглашены родственники погибших бойцов.

А накануне в Донбассе были обнаружены тела 21 погибших при освобождении Сталино, которые были родом из Ленинградской области.

- Ты представляешь! Ленинградцы ехали на оборону Донбасса, а дончане участвовали в боях под Ленинградом. Вот оно единство русских. И все это повторилось в 2014 году, когда на защиту Донбасса и общих, русских, ценностей приехали добровольцы из всего постсоветского пространства, - говорит Герман.

Может и правда, наши павшие, как часовые, и мы вспомним, что когда-то были одним целым, а вспомнив, захотим вернуть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьные каникулы в ДНР: Мама-спецназ в поисках развлечений для детей

Донецкие школьники ушли на длительные осенние каникулы, а родители ломают голову, чем занять ребенка (подробности)