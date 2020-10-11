В живых осталось только двое: В Донецке установили памятник погибшим в неравном бою ополченцам

В Донецке почтили память погибших защитников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На окраине Донецка установили памятник погибшим ополченцам. На открытие мемориала собрались десятки людей: это и мирные жители, и военнослужащие. На мраморной плите высечены имена тех, кто пал в бою.

Почтить память погибших пришли военнослужащие Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Один из инициаторов установки мемориала ветеран батальона «Восток» с позывным Дед, прошедший войну в Афганистане, а сейчас защищающий Республику на самых опасных рубежах рассказывает, что идея открытия памятника появилась давно.

- Установить этот памятник мы планировали много времени назад. Откладывали по разным причинам, - сказал Дед. – Он не приурочен ни к какой дате. Это память о ребятах, которые погибли в бою.

Дед - один из двух выживших ополченцев в том бою Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Военный рассказывает, что на место установки памятника выбрано не случайно. Рядом, в помещение дома располагался штаб, а совсем недалеко произошел неравный бой с украинскими военными.

- Это было 19 августа 2014 года. Ко мне подошли местные жители и сказали, что видели со стороны церкви подозрительных людей, - вспоминает военный.

На окраине Донецка установили памятник погибшим ополченцам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ополченцы сразу отправились к тому месту, чтобы разобраться, что это за люди, которые обеспокоили мирных жителей. Ими оказались солдаты ВСУ. Они пытались пробраться в город.

На окраине Донецка открыли памятник погибшим ополченцам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Их было человек 35-40, плюс к этому был БТР. Нас же в этот момент было всего семеро: я, Нелик, Доня, Наглый, Крамар, Сахарок и Кадыр, - рассказывает Дед. – Мы вступили бой. Он был жестоким и неравным.

На открытие памятника пришли ветераны ополчения и действующие военнослужащие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В живых остались только двое ополченцев – Дед и Нелик. Гранатометчиков Доню и Наглого, пытавшихся сжечь украинский бронетранспортер, убил снайпер, который сидел у купола церкви. В ходе боя сложили головы еще трое бойцов. Врага не пропустили. Они ушли в сторону Красногоровки.

Доню и Наглого убил украиснкий снайпер Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- В честь погибших мы и поставили памятник. Здесь имена и ребят из моего подразделения, которые погибли в других местах, в другое время.

Дончане чтят память погибших защитников Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Второй оставшийся в живых ополченец с позывным Нелик говорит, что в самом начале конфликта в Донбассе еще не все знали, как воевать.

- Когда мы выходили на Старомихайловку, мы не знали чья она. Блокпосты были не такими как сейчас – из блоков. Тогда были мешки, набитые песком, и люди стояли, кто с двустволкой, кто с пневматическим пистолетом. Никто не понимал, что происходит, - рассказывает он. - Когда мы выдвинулись, на нас выехал БТР с украинскими военными. Тогда мы не знали даже как стреляет бронетранспортер. Люди шли не зная куда, мы были не организованные. Шли на энтузиазме.

Дончане чтят память Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Недалеко от места, где установили памятник, обращаем внимание на заброшенный ларек. На нем наклеены фотографии погибших защитников Донбасса. Рядом стол, куда жители возлагают цветы.

- Это место сильно подвергалось повышенному вниманию и постоянно подвергалось бомбежкам. Люди, которые здесь живут знают в лицо военных, которые их защищали, - говорит Борец, вставший в ряды ополчения в самом начале конфликта. - Для меня это вторая война. Я служил в Афганистане. Здесь я поднялся не для пиара, а потому что Донецк – мой. Это моя родная земля.

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