«Сейчас в образовании происходят значимые перемены»: Глава ДНР поздравил учителей с профессиональным праздником

Денис Пушилин поздравил учителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил учителей с профессиональным праздником. Текс поздравления опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Уважаемые учителя, примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Педагогическая деятельность по праву считается одной из самых важных и благородных. Именно вы прививаете подрастающему поколению моральные ценности и ориентиры, и от вашего профессионализма и мудрости во многом зависит будущее наших детей – тот путь, который они изберут в жизни, - сказал Денис Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что в ДНР труд учителя ценится особенно.

- Мы прикладываем все усилия, чтобы наши педагоги чувствовали надежную поддержку и заботу со стороны государства, - подчеркивает Глава Республики.

Руководитель государства рассказывает, что сейчас в образовании происходят значимые перемены.

- Качественный переход на российские стандарты обучения в Республике означает вхождение в образовательное пространство России, что является важнейшей частью интеграционных процессов с Российской Федерацией, - говорит Пушилин. - Дорогие учителя! Спасибо за вашу нелегкую работу и личный вклад каждого в развитие системы образования ДНР. От всего сердца желаю вам успехов, здоровья, мира и счастья. С праздником!

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